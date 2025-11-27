Nové Chery Tiggo 9 dorazilo do Česka. Konkurent kodiaqu zaujme nejen cenou
Na český trh přichází další luxusní čínské SUV Chery Tiggo 9. Co nabízí dvojče již dříve představené Omody 9 od stejné značky?
Jak už jistě víte, značka Omoda je v Evropě součástí skupiny Chery. Samotné Chery zde ale prodává své modely také pod svou vlastní značkou, navíc jeho nabídka je poměrně bohatá. K již dříve představeným modelů Chery Tiggo 4, 7 a 8 se nově přidává největší modelová řada Tiggo 9. Jedná se tudíž o vlajkovou loď na českém a potažmo i evropském trhu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o sourozence Omody 9, je také technika obou modelů obdobná. Tiggo 9 měří na délku značných 4810 mm při rozvoru náprav 2820 mm (některé údaje uvádějí rozvor 2800 mm). Zároveň je auto vysoké 1741 mm a široké úctyhodných 1925 mm. Z toho vyplývá, že Tiggo 9 je skutečně pořádným kusem auta, jak se ostatně na vlajkovou loď sluší.
„Chery Tiggo 9 je naším špičkovým modelem, který zákazníkům v Česku přináší nejmodernější hybridní technologie, bohatou výbavu včetně široké nabídky asistentů a bezpečnostních prvků, maximální pohodlí a perfektní zpracování. Vysoký výkon doplňuje dokonalý komfort a dostatek prostoru pro každého pasažéra. Jde o ukázku budoucnosti, do které mohou zákazníci vkročit už nyní. A díky jednotné nabídce výbavy úplně bez kompromisů,“ říká obchodní ředitel Astana Motors Czech Vít Junek.
„S radostí sledujeme, že nový model Chery Tiggo 9 vzbuzuje u českých zákazníků velký zájem. Celkově byla zatím značka Chery přijata velmi vřele: distribuci jsme zahájili v září, aktivně rozšiřujeme naši dealerskou síť a máme první zákazníky. Jsme přesvědčeni, že zájem o značku bude i nadále růst. Zájemce zveme k návštěvě našich dealerských center a showroomů po celé České republice, kde si mohou vozy Chery vyzkoušet na vlastní kůži,“ dodává Nurlan Shamgonov, zástupce importéra Astana Motors.
Vysoká účinnost
Nové Chery Tiggo 9 bude v Česku dostupné pouze v jedné výbavě Prestige za cenu 1.189.000 korun. K pohonu slouží jediná jednotka 1.5 T-GDI DHE. Jedná se o plug-in hybrid kombinující vysoce účinný (výrobce udává termodynamickou účinnost až 44,5 procenta, což je v současnosti vrchol) přeplňovaný spalovací motor o objemu 1,5 litru v kombinaci se třemi elektrickými motory. Dva jsou vpředu coby trakční motor pohonu přední nápravy, respektive startér – generátor. Se spalovacím motorem se stýkají v třístupňové hybridní samočinné převodovce DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Třetí elektrický točivý stroj se nachází vzadu, kde pohání zadní kola. To znamená, že Tiggo 9 má pohon všech kol AWD.
Chery uvádí systémový výkon 315 kW a maximální točivý moment 580 N.m. Vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy a maximálně jede 180 km/h. Mnohem zajímavější je ale dojezd, který činí až 1050 km, přičemž čistě na elektřinu vůz ujede až 143 km.
Nabíjet jej lze také stejnosměrným proudem, který pokud využijete, bude nabíjení baterie na hodnotě 30 procent stavu nabití do 80 procent nabití trvat 18 minut. Nechybí ani funkce, kdy lze trakční akumulátor vozidla využít pro napájení externích spotřebičů v rámci funkce V2L (Vehicle-to Load). Maximální příkon spotřebiče může být až 6,6 kW. Karoserie Tigga 9 je vyrobena z 85 procent z vysokopevnostní oceli UHSS (Ultra High Strenght Steel) o pevnosti (modulu pružnosti v tahu) 1500 MPa. Nechybí ani deset airbagů.
Sedm včetně řidiče
Kabina vozu Tiggo 9 je sedmimístná. Přední sedadla jsou vyhřívaná a ventilovaná, s elektrickým nastavením a masážní funkcí. Sedadlo spolujezdce se pak pyšní funkcí „Business Class“ s elektricky nastavitelnou oporou lýtek a možností sklopení do téměř ležící polohy s vysouvací podnožkou. Vyhřívaná, ventilovaná a elektricky polohovatelná jsou i zadní sedadla a díky systému elektrického posuvu zadních sedadel mají pasažéři pohodlný přístup i do třetí řady. O teplotní pohodlí se stará automatická dvouzónová klimatizace.
Na palubě nechybějí nejmodernější systémy, které jsou v rámci bohaté výbavy vozu ve standardu. Středobodem interiéru je centrální 15,6palcový dotykový displej s vysokým rozlišením, který integruje multimédia, navigaci a ovládáte na něm také rozličné funkce vozidla. O poslech hudby se stará audio systém Sony se 14 reproduktory (včetně subwooferu). Ten zároveň zahrnuje inovativní reproduktory v hlavové opěrce řidiče, sloužící např. pro telefonní hovory, které neruší zbytek posádky.
Ke skvělé akustice přispívá i odhlučnění, díky kterému je v kabině akustický hluk snížen až na 39,2 decibelu. Samozřejmostí je bezdrátová podpora Android Auto a Apple CarPlay a bezdrátová rychlonabíječka pro smartphony s výkonem 50W. Pro maximální přehled při řízení slouží head-up displej s prvky rozšířené reality. Výhodou Tigga 9 je také velmi dlouhá záruka 7 let nebo 150.000 km.
Chery Tiggo 9 je zajímavým strojem jak z hlediska rozměrů, tak výbavy i techniky. Navíc je za příznivou cenu. Nevýhodou, kterou budou evropští a potažmo i čeští kupující jistě zmiňovat, je nabídka pouze jedné výbavy a jednoho pohonu. Níže uvádíme nejbližší konkurenty na českém trhu.
Omoda 9: Konkurent z vlastní stáje
Kdo bude uvažovat o koupi Chery Tiggo 9, může váhat, zda raději nezvolit jeho sourozence Omodu 9. V současnosti se nabízí za zaváděcí cenu 1.199.000 korun. To je o pouhých 10.000 korun více, než kolik zaplatíte za Tiggo 9. Výbava Omody 9 je stejně bohatá jako u Tigga 9, technicky shodná pohonná jednotka včetně pohonu všech kol je ale v případě Omody s výkonem 395 kW o něco silnější.
Omoda udává celkový dojezd až 1100 km (tedy o 50 km více než u Tigga 9), objem zavazadelníku činí 660 litrů, což je méně než u Tigga 9 (Chery uvádí 819 až 2065 litrů). Na rozdíl od Tigga 9 ale Omoda 9 nenabízí sedmimístnou kabinu. Záruka na Omodu 9 je stejně dlouhá jako na Chery Tiggo 9.
Škoda Kodiaq: Hvězda českého trhu
Když opomeneme Omodu 9, pak druhým konkurentem bude Škoda Kodiaq. Na rozdíl od tigga se nabízí v několika motorizacích včetně benzinového a vznětového pohonu. Vzhledem k plug-in hybridnímu agregátu představuje přímou konkurenci Kodiaq 1.5 TSI iV, což je plug-i hybrid. Dostupný je ve třech výbavách – Selection, Exclusive Selection a Sportline. Ceny začínají na částce 1.175.000 korun za Selection a končí na 1.295.000 korunách za Sportline. S výkonem 150 kW je kodiaq iV o poznání výkonově slabší než tiggo 9. Také se nabízí pouze s pohonem předních kol.
Také český zástupce umožňuje nabíjení stejnosměrným proudem (DC), přičemž z 10 na 80 procent stavu nabití se při výkonu nabíječky 40 kW dostanete za 26 minut. S nejvyšší rychlostí 210 km/h bude kodiaq vhodnější pro dálniční jízdy, akcelerace z 0 na 100 km/h za 8,4 sekundy je pro změnu výrazně pomalejší. Výhodou je místně mnohem dostupnější servis, nevýhodou kratší záruka dva roky. Podobně jako tiggo 9 nabízí také kodiaq 7 míst .
Renault Rafale Hybrid E-Tech: Sličný Francouz
Co do velikosti a nabízené techniky je pro tiggo 9 konkurentem také Renault Rafale. Na rozdíl od čínského auta nabízí sličnější tvary. Francouzský konkurent je k dispozici coby full hybrid E-Tech 200. Konkurentem čínského SUV ale bude spíše plug-in hybridní motorizace hyper hybrid E-Tech 4×4 300, která jak už název napovídá, nabízí standardně pohon všech kol. K dispozici jsou dvě výbavy – levnější Esprit Alpine za 1.234.000 korun a dražší Atelier Alpine, která vyjde na 1.344.000 korun.
Systémový výkon činí 221 kW, výkon spalovacího motoru, kterým je přeplňovaný přímovstřikový tříválec 1,2 litru je 110 kW. Vůz zrychluje z 0 na 100 km/h za 6,4 sekundy, maximální rychlost je ale jen 175 km/h. Výbava rafalu (mimochodem stejně se jmenuje stíhačka od Dassault Aviation původem z 80. let) je velmi bohatá, navíc v porovnání s tiggem 9 je zde prostor pro četné příplatky.
Zdroj: tisková zpráva Chery, ceníky Chery Tiggo 9, Omoda 9, Škoda Kodiaq a Renault Rafale, Wikipedia, Foto: Chery, Omoda, Škoda Auto a Renault