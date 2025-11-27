Audi A6 a Q5 dostávají motor, který Češi milují. Má skoro 300 koní a nízkou spotřebu
Nabídka pohonů aktuálních generací modelů A6 a Q5 od Audi se rozšiřuje o obligátní vznětový šestiválec 3.0 TDI, který je v prémiovém segmentu i nadále stálicí.
Audi v posledních necelých dvou letech představilo fůru novinek. Některé z nich byly elektrické (například Q6 a A6 s přídomkem e-tron), A5, A6 a Q5 na platformě PPC ovšem preferují spalovací motory, byť minimálně v mild-hybridní formě.
Dosud se nabídka u všech tří zmíněných audi soustředila na diesel 2.0 TDI a benziny 2.0 TFSI a 3.0 TFSI, minimálně v případě Audi A6 a Q5 velmi populární šestiválec 3.0 TDI ale chyběl. Přitom na českém trhu patří ke stálicím a u zákazníků je mezi nejoblíbenějšími.
To se však mění. Německá automobilka totiž představila jeho evoluci, která se u obou zmíněných modelových řad brzy zabydlí. Na českém trhu bude možné třílitrový diesel objednávat již od začátku tohoto prosince. Zájemci o menší A5 ovšem mají smůlu. Ve střední třídě je takhle velký naftový agregát stále vzácnější, aktuálně ho nabízí pouze BMW 3.
Elektrická pomoc
Audi u motoru 3.0 TDI aplikovala technologii MHEV plus, kterou známe již z menších čtyřválců TDI a TFSI, ale také z šestiválce 3.0 TFSI. Vznětovému agregátu zde při rozjezdu a předjíždění dodatečným točivým momentem až 230 Nm a výkonem až 18 kW pomáhá trakční elektromotor s funkcí generátoru, který si bere energii z malého akumulátoru typu LFP (lithum-železo-fosfát). Ten je dobíjen samotným motorem, případně rekuperací brzdné energie výkonem až 25 kW. Výsledkem je výkon 220 kilowattů a točivý moment 580 Nm.
Při nízkých rychlostech dokáže pokročilý mild-hybridní pohon částečně alternovat klasický hybrid, bez zapojení spalovacího motoru proto zvládnete ujet několik desítek metrů, což se pozitivně podepisuje pod nižší spotřebu a emise škodlivin. V praxi tohle řešení funguje moc příjemně, přičemž k připojování spalovací jednotky dochází rychle a jemně.
Nový motor 3.0 TDI s označením EA897evo4 dostal též elektricky poháněné dmychadlo, které doplňuje klasické turbodmychadlo roztáčené výfukovými zplodinami. Podobné řešení Audi aplikovalo u vynikajícího osmiválce 4.0 TDI, který jsme znali například z modelu SQ7. Dvoustupňové přeplňování pomáhá vykrývat slabší pásmo v nižších otáčkách, kdy klasické turbodmychadlo ještě nemá takovou dynamiku. Pozitivem je nejen jednak další úspora paliva, ale především lepší odezva na sešlápnutí plynového pedálu a zrychlení. Podle Audi lze během prvních 2,5 sekund jízdy získat náskok odpovídající délce jednoho vozu, tedy zhruba pět metrů.
Elektricky poháněné dmychadlo je v sacím potrubí uloženo za konvenčním výfukovým turbodmychadlem a chladičem stlačovaného vzduchu. Jeho napájení zajišťuje 48V elektrická soustava. V případě potřeby akcelerace v nižších otáčkách, kdy k turbínovému kolu proudí výfukové plyny s nízkou kinetickou energií, je nasávaný vzduch obtokovým ventilem přesměrován k elektricky poháněnému dmychadlu. V něm dojde k dalšímu stlačení nasávaného vzduchu komprimovaného již v první fázi výfukovým turbodmychadlem a odtud pokračuje do spalovacích prostor.
Vedle osmiválce 4.0 TDI jsme tohle řešení mohli vidět také u staršího 3.0 TDI v modelech S4, S6 a SQ5. Ve srovnání s ním je nová generace díky rychlejšímu nárůstu plnicího tlaku a většímu provoznímu rozsahu výkonnější. Zatímco v minulosti elektricky poháněné dmychadlo pracovalo v malém rozsahu provozních podmínek, nově funguje v celém spektru otáček. Při zrychlování dosáhne oběžné kolo kompresoru během 250 milisekund 90.000 otáček za minutu. To odpovídá nárůstu otáček téměř o 40 procent.
Chutná mu i udržitelná nafta
Nový šestiválec 3.0 TDI EA897evo4 je homologován pro používání paliva HVO podle evropské normy EN 15940, což prozrazuje i nálepka XTL na víčku palivové nádrže. XTL (X-to-Liquid) je souhrnné označení pro paliva splňující uvedenou normu, přičemž X symbolizuje variabilní výchozí složku.
HVO znamená Hydrotreated Vegetable Oil neboli hydrogenovaný rostlinný olej. V porovnání s klasickou fosilní naftou lze tímto udržitelným palivem snížit emise CO2 o 70 až 95 procent. K výrobě HVO jsou používány zbylé materiály a odpadní látky, například použité jedlé oleje z potravinářského průmyslu nebo zbytky ze zemědělství.
Hydrogenací (chemickou reakcí mezi molekulárním vodíkem a další látkou za přítomnosti katalyzátoru) se oleje přemění na uhlovodíkové řetězce. Vlastnosti rostlinných olejů se tím změní tak, že je možné jejich použití ve vznětových motorech. HVO lze přimíchat do běžné nafty jako náhradu části fosilního paliva nebo může být používáno jako 100% čisté palivo. Nové vozy, které opouštějí německé výrobní závody značky Audi v Ingolstadtu a Neckarsulmu, jsou dodávány již s palivem HVO.
Ceny na českém trhu
V případě modelů A6 a Q5 bude nový diesel 3.0 TDI k dispozici u všech karosářských verzí. V případě Audi A6 sedan cena startuje na 1.922.900 Kč, kombi Avant stojí 1.989.900 korun. Za Audi Q5 dáte minimálně 1.819.900 korun, Sportback vyjde na 1.888.900 korun.
Zdroj: Audi, foto: Audi a auto.cz, video: auto.cz