Poplatek za každou jízdu elektromobilem definitivně potvrzen! A má dobrý důvod
Britská vláda definitivně potvrdila, že éra bezplatného ježdění s elektromobily skončí. Od dubna 2028 vstoupí v platnost nová daň, která majitelům elektroaut naúčtuje poplatek za každý ujetý kilometr, respektive míli. Zní to jako začátek konce výhod.
Podle nejnovějších údajů a vyjádření britského Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) bude sazba stanovena na tři pence za míli (tj. přibližně 0,83 Kč za km). Plug-in hybridy dostanou poloviční sazbu (tj. kolem 0,42 Kč/km). Průměrně to pro běžného řidiče elektromobilu znamená navýšení ročních nákladů o dvě stě až tři sta liber (cca 5500 až 8300 Kč).
Důvody jsou pro vládu prosté: jak roste počet elektrických vozidel, klesají příjmy z tradičního palivového zdanění, a tím i peníze na údržbu infrastruktury. Elektromobily sice neprodukují emise, ale silnice opotřebovávají stejně jako spalováky. Proto ozývá obava, že bez nového systému výběru daní čeká státní finance nepříjemný šok.
Jak to chtějí vybírat?
Samotná implementace zůstává opředena otazníky. Zatím není jasné, jak budou přesně kilometry měřeny. Oficiální materiály tvrdí, že systém nebude vyžadovat žádné sledovací zařízení v autě – což okamžitě otevírá otázku: jak tedy budou zajištěny přesné a kontrolovatelné údaje? Jedním z potenciálních scénářů je roční nahlášení stavu tachometru, jiným možností je postupné zavádění telemetrických systémů skrze pojišťovny či servisní data. Konkrétní řešení zatím neexistuje.
Nová daň navíc přichází ve chvíli, kdy elektromobilita ve Spojeném království zdaleka nedosahuje závratné popularity. Kritici varují, že čerstvě vznikající poplatek může potenciální zájemce o elektromobil dále odradit. Zvlášť pokud se zároveň zvyšují ceny energií, pojištění a městských poplatků.
Nemusí být jediní
Období, kdy pořízení elektromobilu znamenalo minimální vedlejší náklady, tak v Británii definitivně končí. Nově zaváděné zpoplatnění jízdy přenese část finanční zátěže zpět na řidiče, kteří dosud měli výhodu téměř nulového provozního zdanění. Řidiči tak začnou řešit nejen cenu energie a pojištění, ale i novou formu poplatku, která v segmentu elektromobility neexistovala.
Britské rozhodnutí zároveň naznačuje trend, který může postupně zasáhnout i další evropské země. Jakmile se bude zvyšovat počet vozidel, která nepřispívají do tradičního systému výběru daní z paliv, státy budou muset hledat nové způsoby, jak zajistit financování silnic a infrastruktury. Je tedy velmi možné, že podobný model, jaký nyní zavádí Spojené království, se dříve či později objeví i jinde.
Zdroje: AutoExpress, FleetWorld, The Guardian, TopGear