Klíček od Porsche má vlastní konfigurátor. Vytvořili jsme bizarní kýč
Porsche posunulo individualizaci další úroveň: konfigurovat si už nemusíte jen barvu laku nebo typ sedaček, ale i samotný klíček od vozu. Ověřili jsme, kam až se dá zajít – a výsledkem je kombinace, která balancuje na hraně luxusu a bizarního kýče.
Porsche je mistrem v nabízení jednoho modelu ve více než desítce různých verzí, od nichž se odvíjejí i možnosti personalizace exteriéru a interiéru. V konfigurátoru tak můžete strávit dlouhé zábavné hodiny, ať už to berete jako odpočinkovou činnost, nebo seriózní výběr budoucí podoby vozu. Součástí nabídky je i samostatný konfigurátor personalizovaných klíčů od vozu.
Tuto možnost najdeme například u panamery, 911 a dalších modelů včetně nového elektrického cayennu. Možnost navrhnout si vlastní klíček mnoho automobilek nenabízí. Bohužel, variace konfigurátoru pro české zákazníky jsou výrazně omezenější než pro ty americké. Tam se můžete skutečně barevně vyřádit.
Konfigurátor klíčku najdete v sekci Interiér pod položkou „Klíče, koberce a peněženky“, kde si vyberete mezi lakovaným, textilním nebo koženým potahem. Cena je jednotná 11.573 Kč. Paleta barev pro samotný klíček se skládá z konzervativních odstínů, přičemž je stejná pro horní i prostřední část. Zadní díl je dodáván pouze v černé tkanině. U poutka volíte jeho barvu a prošívání.
Naopak v americkém konfigurátoru se můžete vyřádit mnohem víc. Každý ze dvou klíčků může mít vlastní design. Nejvíce barev nabízí lakovaný vrch, textilní varianta je pouze černá, ale u kůže už je zase více možností včetně zářivě oranžové. Separátně volíte barvu středového proužku i spodního lemu. Zadní část je opět pokrytá buď černou tkaninou, nebo kůží opět v celé řadě barev. Poutko má volitelný odstín, ale k dispozici jsou zde také varianty nápisů „Porsche“ nebo „Cayenne“, barvy prošívání i bočního lemu.
Schválně jsme vyzkoušeli několik provedení, jimiž se můžete nechat inspirovat.
