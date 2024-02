Falešné Ferrari 250 GTO řídil i Tom Cruise. Dnes se prodává za necelý milion

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Legendární Ferrari 250 GTO je jednou z nejvýznamnějších automobilových ikon všech dob. Je dokonalým ztělesněním toho, co slavná továrna z italského Maranella uměla začátkem šedesátých let vyrobit a úspěšná závodní historie, okouzlující design i celkový charakter z něj dělají jedno z těch nejžádanějších sběratelských aut. A není divu, že už od šedesátých let vznikají více či méně povedené repliky, z nichž se stávají i hollywoodské hvězdy.

Na americkém aukčním serveru Bring a Trailer se právě objevila jedinečná replika Ferrari 250 GTO, která si zahrála v mysteriózním romantickém sci-fi thrilleru Vanilla Sky (česky Vanilkové nebe). Tam jej řídil Tom Cruise v roli mladého newyorského nakladatele a vyhlášeného sukničkáře Davida Aamese. Filmaři tehdy chtěli natáčet s originálním kouskem, ale ten už byl na počátku nového milénia natolik drahý, že se nakonec rozhodli pro repliku.

Pro zajímavost uvádíme, že už v roce 2001, kdy si film Vanilla Sky odbyl premiéru, mělo originální Ferrari 250 GTO reálnou hodnotu okolo 7 milionů amerických dolarů. V loňském roce 2023 pak zatím poslední prodané GTO změnilo majitele za ohromujících 51.705.000 dolarů!

Vraťme se však zpátky k replice s oficiálním pojmenováním Alpha One GTO. Jejím duchovním otcem je Barry Goldstein z Eagle Engineering v Kalifornii, jež si jí doslova vysnil. Své Ferrari 250 GTO postavil ze skelných vláken na základech japonského Datsunu 280Z ze sedmdesátých let, přičemž podvozkovou platformu ponechal bez úprav, aby byla k dispozici pro svobodnější volbu motorů i budoucí modernizace.

Jenže by to nebylo Ferrari, aby mu ze života nezačalo dělat peklo. Italská továrna začala podnikat právní kroky, takže se Barry Goldstein rozhodl celý projekt prodat muži jménem Joe Alphabet, kalifornskému prodejci exkluzivních aut. Ten jej dokončil a začal prodávat s novým jménem Alphabet One GTO. Technický základ v levném sportovním Datsunu znamenal, že o nový kit car byl v Americe velký zájem, a dokonce jste si jej mohli postavit ve své garáži.

Černé falešné Ferrari 250 GTO se ve filmu Vanilla Sky prohánělo s 5,7litrovým vidlicovým osmiválcem Chevrolet, používaným třeba ve třetí generaci Chevroletu Corvette, s třístupňovou automatickou převodovkou. V letech 2007 až 2008 prošlo renovací, a protože má techniku motor, na údržbu bude výrazně levnější než všechna originální Ferrari ze šedesátých let.

Alpha One GTO se v dnešních dnech prodává v americké Montaně a součástí vozu je původní registrace filmovou společností Paramount Pictures, oficiální balíček tiskových materiálů k filmu Vanilla Sky i propagační fotografie podepsaná Tomem Cruisem a Penélope Cruz, další slavnou hollywoodskou hvězdou, která si v tomto snímku zahrála.

A kolik za neoriginální Ferrari 250 GTO zaplatíte? Aktuální nejvyšší příhoz v aukci je 40.000 dolarů, tedy přibližně 925 tisíc korun. Dražba však potrvá ještě čtyři dny a výsledná prodejní cena může být mnohem vyšší.