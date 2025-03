Falešný manuál v elektromobilu? Možná bude i v budoucím Mustangu

Řízení elektromobilu je podle mnohých nuda, nezávisle na tom, jak vysoký výkon nabízí. Automobilky na to reagují různými způsoby, mezi ty podivnější patří falešné převodovky. Už dnes se dají koupit ve vozech Hyundai a Kia, do budoucna se možná přidá i Ford.

Falešná manuální převodovka v elektrickém autě zní jako naprostý nesmysl, přesto se opravdu objevují. Například Hyundai Ioniq 5 N takto simuluje sekvenční řazení a dle naší zkušenosti má i tento falešný zážitek něco do sebe. Ještě o kus dál to chce dotáhnout Toyota, která už odprezentovala elektromobil i s klasickou manuální řadící pákou, která ale fungování převodovky také jen simuluje.

Vypadá to, že další pokus bude z dílen Fordu, který se něco podobného patentoval v roce 2023. Teď se informace o systému dostaly na veřejnost a vypadá to, že se snaží o stejný princip jako Toyota. Na nákresu je tak běžně vypadající řadící páka, diagramy obsažené v dokumentu rozlišují šestistupňovou kulisu řazení, a také kulisu H umožňující sekvenční řazení. Provedení Fordu by mohlo umožnit oboje, například omezením pohybu podél osy třetího až čtvrtého stupně.

Moderní interpretace Pantery má podivně řešenou převodovku. Dostala falešný manuál Jan Zajíc Autofun

V patentu se ale mluví také o virtuální dráze, kulisa tedy nemusí být dána fyzickým omezením, ale může být libovolně nastavitelná. Krom toho by měl systém nabídnout také haptickou odezvu pomocí malých elektromotorků, takže by se řadící páka mohla chovat jako ty pravé mechanické třeba ve sporťácích.

Vzhledem k tomu, že jiné automobilky už něco podobného opravdu nasadily do výroby, nebo to v dohledné době plánují, je velmi pravděpodobné, že to udělá i Ford. Takto tedy může vypadat třeba budoucnost Mustangu v době, kdy se i kupé přerodí do podoby elektromobilu.

Nejde mimochodem o jediné použití falešného manuálu v elektrickém voze. Už dříve se objevily v prodeji v Číně, kde ovšem sloužily k výuce studentů v autoškolách. Vedle klasické manuální řadící páky tak dostaly i simulovanou spojku, a zdvojené pedály i pro instruktora na sedačce spolujezdce.

I v Číně je totiž velká část spalovacích vozů stále s manuální převodovkou a tak je zájem i o výuku jejího použití. Systém tedy mířil na autoškoly, které už chtějí přejít na elektromobily, ale stále udržet výuku jízdy se spalovacím vozem.