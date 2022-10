Ferrari Daytona pro 21. století? Prosím, vyrobte ho!

My víme, my víme… takové modely už se bohužel vyrábět nebudou. Ale snít můžeme!

Ferrari Daytona, celým názvem Ferrari 365 GT/4 Daytona, je legendární model italské automobilky z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Pod kapotou Daytony burácel vidlicový dvanáctiválec se zdvihovým objemem 4390 cm3. Převodovka byla montována společně s diferenciálem (transaxle) na zadní nápravě. Výkon modelu 365 GT/4 Daytona dosahoval 259 kW (352 k).

Maximální rychlost činila 280 km/h, čímž Daytona překonala o 3 km/h konkurenční Lamborghini Miura, díky které vlastně celý projekt s finálním produktem 365 GT/4 Daytona vznikl.

Enzo Ferrari věděl, že se Miura stala pro konkurenční Lamborghini velice úspěšným modelem, a Ferrari muselo zapracovat na náhradě za již nedostačující model 275 GTB. O tvar karoserie nového modelu se starala karosárna Pininfarina, až pátý prototyp se stal v roce 1968 prvním produkčním kusem.

Výroba Daytony pokračovala do roku 1973 a nebylo by nic krásnějšího, než oslavit 50 let od ukončení výroby vytvořením nové, moderní Daytony pro 21. století. Tuto představu proměnil ve virtuální realitu Nicolas Fourny, designér interiéru pro Tata Motors. Mimo koncepty interiérů si Nicolas očividně umí odskočit i k renderům celého vozu.

Fourny si z původní Daytony samozřejmě propůjčuje typicky dlouhou příď, ve které by mohl být po vzoru momentálně nejdostupnějšího modelu Roma uložen vidlicový osmiválec o výkonu 620 koní s hodnotou točivého momentu 760 Nm.

Motor není jedinou věcí, kterou by si mohla novodobá Daytona od Romy vypůjčit. Přední výklopná světla z modelu 365 GT/4 Daytona totiž nahrazuje design světlometů zmíněné Romy. V zadní části vozu pak dominují dvě dvojité koncovky výfuku a tenká linie LED svítilen rozdělených do čtyř segmentů.

Takový, byť třeba jen one-off model, by byl skutečně krásnou poctou legendárnímu modelu. Co na něj říkáte vy?