Jak jinak převážet balíky peněz než ve Ferrari Purosangue pick-up?

Ferrari představilo své první SUV, u něhož ze všech sil popírá jeho praktickou stránku. Jak by to vypadalo, kdyby se jí poddalo a udělalo z Purosanguepick-up?

Ferrari se svým historicky prvním SUV – kterému odmítá říkat SUV – vyrukovalo v polovině září letošního roku. Od té doby jsme viděli fotky novinky, dozvěděli se nějaké ty technické detaily, slyšeli, že se kvůli obrovskému zájmu možná už teď zastaví příjem objednávek, a pohráli si s modelem Purosangue v konfigurátoru. Co dál? Přeci rendery dalších karosářských provedení.

Přinášíme vám tři obrázky od známého maďarského grafika, který si říká X-Tomi. Začněme jeho nejbláznivějším výtvorem na základě Ferrari Purosangue – pick-upu. V designu od X-Tomiho je určitý nádech Chevroletu SSR, který byl sportovním pick-upem se stahovací pevnou střechou. Pokud si auto hned nevybavíte, už z popisu vám musí být jasné, že šlo o vskutku podivný vůz, který se nedočkal nástupce.

První render v galerii sice nemá stahovací střechu, ale zůstává zvláštním na pohled. Ona i koncepce pick-upu je zvláštní. Nejen pro automobilku Ferrari, ale také proto, jak moc se brání označení SUV a ani model Purosangue nevybavila tažným zařízením, které by zcela jistě řada majitelů uvítala – aby za sebou mohli táhnout své okruhové hračky.

Stahovací střechu má ale druhá představa od X-Tomiho. Jde o druhý obrázek v naší galerii, na němž vidíte červeně lakovaný SUV kabriolet. Ani tato kategorie automobilů není příliš úspěšná a mnoho zástupců nečítá. Aktuálně v podstatě akorát Volkswagen T-Roc Cabriolet. Ale co my víme, všechno se vzpínajícím se koněm ve znaku se prodává závratným tempem, takže by se nějakého úspěchu mohlo dočkat i otevřené SUV od Ferrari.

Do třetice všeho nejlepšího v galerii ukazujeme představu X-Tomiho o třídveřovém provedení Ferrari Purosangue. Nejen, že vypadá nejrealističtěji, ale má i jistý precedens v podobě modelu FF a jeho následných nástupců. Proto na první pohled možná na třetí fotce v galerii nic zvláštního nezaregistrujete.

Asi není nutné zdůrazňovat, že všechny tři obrázky jsou představami nezávislého grafika, z nichž se ani jedna nedostane do produkce. K Ferrari Purosangue jako takovému jen závěrem připomeňme, že jej prozatím pohání atmosférický dvanáctiválec o výkonu 533 kW (725 k) a točivém momentu 716 Nm. Síla proudí skrze osmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovku ke všem čtyřem kolům, zrychlení z 0 na 100 km/h je otázkou 3,3 sekund a maximální rychlost je 311 km/h. Ferrari oficiálně cenu svého první SUV ještě neoznámilo, ale očekává se v okolí 10 milionů korun.