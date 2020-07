Ferrari přišlo o název slavného sporťáku. Paradoxně to může znamenat jeho návrat

Ferrari za svou košatou historii vytvořilo nespočet úchvatných strojů a Ferrari 250 GTO je jedním z nich. Italské GT vyráběné v letech 1962 až 1964 vzniklo kvůli homologaci pro FIA kategorii Group 3 Grand Touring Car v omezeném počtu 39 kusů. Název je odvozen z objemu každého válce a GTO znamená Gran Turismo Omologato, tedy homologovaný pro GT. Každého kupce musel schválit osobně sám Enzo Ferrari.

Roku 2018 přišla společnost Ares Design s nápadem na vytvoření modernizovaného 250 GTO, které by bylo posazeno na základech Ferrari 812 Superfast. Zatímco technika by pocházela od italské automobilky, o karoserii by se postarala výše zmíněná firma. Nešlo by o věrnou repliku sporťáku ze šedesátek, ale vůz, který by se jeho vzhledem značně inspiroval. To ostatně v roce 2018 prozradil sám generální ředitel Dany Bahar.

Ferrari se ale tato myšlenka příliš nelíbila a se společností Ares Design se dokonce o užití názvu 250 GTO soudila. Spor nakonec doputoval až k úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), jenž dal za pravdu firmě Ares Design. Hlavním argumentem bylo, že Ferrari nepoužilo název 250 GTO od šedesátých let jedinkrát a není tedy důvod, proč by se jej nemohla chopit jiná firma. Na něco takového by prý přitom stačila prodleva i pouhých pět let.

Italové nepřišli o toto označení zcela, stále jej mohou na dětské hračky a sběratelské modely. Mezi skutečnými automobily však můžeme v budoucnu pod tímto jménem najít zbrusu nový sporťák.

Co bude teď? To zatím zůstává ve hvězdách. Lze předpokládat, že si společnost Ares Design bude chtít splnit svůj sen a moderní sportovní vůz skutečně vytvoří. Když s myšlenkou před dvěma lety prvně přišla, počítala s omezenou produkcí o deseti kusech a tušíme, že za astronomickou cenu. Ferrari si však svých produktů nesmírně cení a tak předpokládáme, že ještě neřeklo poslední slovo.