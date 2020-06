Myšlenka Ferrari SUV není nová! Spářením Ferrari s Jeepem vzniklo tohle, Jerrari

Ferrari se kategorii SUV dlouho vyhýbalo, nakonec však na takovém autě pracují i v Maranellu. Tradicionalisté toto rozhodnutí obrečeli a zoufají si, že Ferrari SUV určitě využije za základ nějaký model Jeepu. Přestože nic takového nehrozí (chystaná novinka využije čistě maranellský základ), myšlenka Ferrari se základem v Jeepu není vůbec nová.

Datuje se totiž už do šedesátých let, kdy jistý americký podnikatel a vášnivý sběratel aut William Fisk Harrah hledal luxusní a rychlé auto s pohonem všech kol, které by ho spolehlivě mohlo vozit z kanceláře v Renu do domova u jezera Tahoe, kde silnice často pokrývala námraza. Nabízel se britský Jensen FF, unikátní gran turismo s pohonem všech kol, jenže ten se vyráběl pouze s pravostranným řízením a automobilka Harrahovi nedokázala postavit verzi s levostranným řízením. A tak Hannah zkusil oslovit konkurenci, a to přímo slovutné Ferrari, zda by také nechtěli sporťák se čtyřkolkou vyrábět.

Enzo Ferrari však měl na takovou myšlenku jasný názor a tak přestože Hannah patřil mezi solventní klienty maranellské automobilky, odpovědí mu bylo jasné ne. A tak podnikatel třeba v oblasti kasin musel hledat řešení jinde.

A to se objevilo vcelku rychle, když Hannah těžce havaroval svoje Ferrari 365 GT. Jeho trubkový rám byl na odpis, a tak vůz nešlo opravit. Hannahovi ale v garáži též parkoval Jeep Wagoneer, to nejluxusnější auto s pohonem všech kol na tehdejším trhu, což Američanovi vnuklo doslova bláznivou myšlenku, zkombinovat techniku obou aut, tedy Ferrari 365 GT a Jeep Wagoneer.

Výsledkem se stalo něco, čemu se dnes říká Jerrari. Auto, které kombinuje výchozí základ Jeepu Wagoneer s prvky Ferrari 365 GT. Konkrétně z maranellského kupé byl užit nejen 4,4litrový vidlicový dvanáctiválec o výkonu 235 kW kombinovaný s pětistupňovým manuálem, ale také kompletní přední část. Z luxusního SUV naopak byl zachován pohon všech kol Borg-Warner Quadra-Trac, stejně jako tuhé nápravy využívající odpružení podélnými listovými pery. Zůstaly rovněž bubnové brzdy.

Výsledkem je tak zvláštní mišmaš Jeepu s přídí z Ferrari. Auto dokonce doplnila i loga vzpínajících se hřebců, na přídi se však objevilo speciálně navržené logo s nápisem Jerrrari, v tradičním fontu známém z vozů maranellské automobilky.

Dnes je Jerrari zajímavou raritou ukazující, že zájemci o Ferrari SUV tu byli už dávno, než se o výrobě takového auta začalo otevřeně mluvit. Dnes jej vlastní německý fyzik a IT specialista Alec Löckman, který auto v roce 2008 vydražil na serveru eBay za 20.300 dolarů, což podle tehdejšího kurzu odpovídalo částce 320.000 Kč. Proti originálu se vůz už dnes liší. Během let byl totiž originální dvanáctiválec Ferrari nahrazen za 5,7litrový osmiválec Chevrolet se 169 kW, kombinovaný s třístupňovým automatem. Z Ferrari tak toho na Jerrari už moc nezbylo...