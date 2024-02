Ferrari si patentovalo inovativní kabinu. Pozici uvnitř si můžete vybrat sami

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V budoucnu se v nových supersportech Ferrari může objevit architektura připomínající nejmodernější závodní simulátory. Nejnovější informace z amerického patentového úřadu odhalují novou koncepci interiérů, na níž si maranellská továrna zaregistrovala ochrannou známku. Inovativní technické řešení by mohlo zjednodušit vývoj a výrobu nových modelů pro různé globální trhy.

Ferrari si u amerického patentového úřadu United States Patent and Trademark Office už loni v červenci zaregistrovalo inovativní koncept interiéru spojující sedadlo řidiče, volant se sloupkem řízení i pedály v jeden celek. Ten byl se jako kompletní jednotka montoval do nových supersportů na výrobní lince, a díky ukotvení do kolejnic vedoucích napříč kabinou by umožňoval „jednoduchou“ změnu pozice řidiče.

Na oficiálních patentových nákresech si můžeme všimnout, že kompletní řešení se inspiruje kostrou pro nejmodernější závodní simulátory. Podobnou věc už teď můžete vidět na esportových šampionátech nebo v počítačových hernách.

Video se připravuje ...

S největší pravděpodobností by se novinka mohla objevit ve speciálních modelech z programu Ferrari XX výhradně na závodní tratě. Aby totiž inovativní myšlenka fungovala, musí být umístěna v interiéru bez sedadla spolujezdce, nebo alespoň s jeho snadno vyměnitelnou pozicí. Současně to vyžaduje aplikaci systémů steer-by-wire a brake-by-wire pro řízení a brzdy bez mechanického spojení. To by však odstranilo i pocitovou zpětnou vazbu.

Ferrari by si novým technickým řešením usnadnilo vývoj interiérů s konfiguracemi pro levostranný nebo pravostranný provoz. Ve hře je i trochu exotická koncepce s pozicí řidiče umístěnou uprostřed kabiny pro ideální rozložení hmotnosti. To se v minulosti objevilo třeba v legendárním McLarenu F1 nebo jeho duchovním nástupci Gordon Murray Automotive T.50. Jak tomu u ochranných známek však bývá, pouhá registrace nápadu nutně neznamená, že se kdy dostane i do výrobních hal.