Festival firemní mobility Toyota & Lexus: Hradec hřmí motory aut!

Ve středu 17. dubna se vše rozjelo, dnes je v plném proudu a ještě zítra si užijí Festival firemní mobility Toyoty a Lexusu novináři.

My se letiště v Hradci Králové vydali už dnes. Napočítali jsme přes dvě stovky aut. Počínaje kompletní modelovou řadou obou značek připravených k testování v běžném provozu přes vozy 4x4 proháněných v terénu, po expozice přestaveb užitkových vozidel, různých nástaveb, speciálních toyot záchranných složek, kempovacích sérií po zázemí týmu Toyota Gazoo Racing Czech a dakarského speciálu Toyota Hilux T1 a expozice historických vozidel. „Naším cílem bylo představit lidem hlavně z řad firem kompletní nabídku aut, ale i další oblasti našich aktivit,“ vysvětluje pohnutku velkolepé akce generální ředitel značek Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Už první den se na letišti sešly stovky lidí, ve čtvrtek to nebylo jiné. „Jsem za to šťastný. Akci jsme intenzivně připravovali čtyři měsíce. Kdybych měl vypíchnout největší trháky, tak za Lexus jsou to hlavně novinka LBX a zmodernizované UX. Jsou poprvé v republice, ještě horké z výroby – z Japonska dorazily teprve minulý týden,“ prozrazuje manažer Lexusu Jakub Květoň. „A doslova mi padá brada ze všech těch přestaveb toyot. Třeba co se dá udělat na hiluxe? Co zastavět do proace, do ravky? Pecka! No a nesmím zapomenout na Gazoo Racing. Tomáš Enge už ve středu odhalil v exkluzivní premiéře nový závodní speciál GR Yaris Rally 2, Tomáš Ouředníček vozí lidí svým hiluxem z Dakaru. Ale úplně to nejvíc, co mě bere, že se vše povedlo dát dohromady v jeden čas na jedno místo. Ta šíře aut, produktů a zábavy je úžasná,“ uzavírá Jakub Květoň.

Co vše je na letišti k vidění

Kompletní modelová řada Toyota a Lexus připravená k testování v běžném provozu

Kompletní řada vozidel 4x4 připravená k testování v terénu

Expozice prémiové značky Lexus Zcela nový Lexus LBX

Expozice celého portfolia značky

Toyota od malých aut, přes kombíky, SUV všech kategorií, až po dodávky všech velikostí a terénní pracovní pick-upy

V exkluzivní předpremiéře a vůbec poprvé v ČR nová generace Toyota Camry a nová Toyota Proace Max

Nová Toyota C-HR na testovací jízdy

Modernizované Toyota Proace a Toyota Proace City v národní premiéře

Expozice přestaveb užitkových vozidel a konverzí certifikovaných značkou Toyota: nástavby, přestavby, vozidla záchranných složek, kempovací přestavby

Expozice příslušenství Toyota a Lexus

Náhled do výrobní kuchyně prostřednictvím expozice výrobního závodu Toyota Motor Manufacturing Czech

Kinto One: představení chytrého financování pro velké firmy i drobné živnostníky

Představení týmu Toyota Gazoo Racing Czech a „dakarského“ speciálu Toyota Hilux T1+

Sekce sportovních vozidel řady Toyota GR

Expozice historických vozidel Toyota a Lexus

Koutek Toyota Gazoo Racing – jízda na čas v závodních simulátorech

Po celou dobu budou k dispozici specialisté z produktového, prodejního, fleetového, poprodejního i Kinto oddělení, kteří rádi zodpoví jakékoliv dotazy