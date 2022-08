Finská rallye po 1 dnu: Tänak vede, ale zatím hodně těsně

Soutěž začala prodlouženou verzí rychlostní zkoušky Harju se smíšeným povrchem v centru Jyväskylä. V kratší podobě se tento úsek jel znovu po dvou pátečních dopoledních erzetách na sever od Jyväskyly. Další dvě erzety na západ od centra soutěže proběhly v pátek odpoledne v opakovaných průjezdech. Celkem to obnášelo 128,39 kilometrů.

Solberg si nezajezdil

O nesmírně dramatický začátek se postaral Oliver Solberg (Hyundai i20 N Rally1). Po čtvrteční večerní erzetě byl sedmý, ale soutěž pro něj skončila po třech stovkách metrů vstupní erzety pátečního dne. V rychlé levé zatáčce se dostal na její vnější okraj a zadní kola narazila na tvrdou překážku. Vůz se přetočil přes střechu a zůstal stát zjevně nepojízdný na druhé straně silnice.

„Ztratil jsem kontrolu nad autem a bylo mi ve zlomku sekundy jasné, že ji nezískám zpět. Po nárazu do stromu mě napadlo, že se otočím, ale bohužel přišel kotrmelec. Nevím, jestli se tomu říká smůla, nebo hloupost. Určitě je to velmi obtížné,“ říkal Solberg a jen těžko potlačoval vzlyky. Po nehodě v Chorvatsku je to další velká havárie a ve Finsku už Oliver Solberg do dalšího průběhu nezasáhne. Letos bodoval dvakrát a s devíti body je momentálně na 14. místě.

Má úplně vybitou baterii

Nejrychleji začal v pátek Tänak a v první části vyhrál ze čtyř erzet dvě a dvakrát byl druhý. Zrušená byla pátá rychlostní zkouška s odůvodněním na bezpečnostní důvody. Z vyjádření pořadatele vyplývá, že ne na všech místech erzety respektovali diváci pokyny pořadatelů. Za sebou měl Fina Esapekku Lappiho (Toyota GR Yaris Rally1), který vyhrál jednu zkoušku a v pátek po poledni ztrácel 6,2 sekundy.

Odpoledne vyhrál Tänak jednu zkoušku, ale přesto si udržel vedení celý den a na útočícího Lappiho má náskok 3,8 sekundy. „Dopoledne to bylo složitější. V autě to nebylo příliš pohodlné, občas jsem měl pocit, že jsme příliš pomalí. Z odpolední části mi více vyšla ta první, cítil jsem lepší rytmus. Odpoledně bylo auto trochu měkčí a z mého pohledu i trochu línější. Snažil jsem se nepřehánět rychlost za každou cenu, abych nedělal chybu. Byl to únavný den a mám docela vybitou baterii. Postel už na mě čeká,“ říkal Tänak.

Video se připravuje ...

Lappi se letos střídá za volantem třetího vozu se Sébastienem Ogierem a start na domácí soutěži je jeho letos pátý. ´V pátek vyhrál čtyři rychlostní zkoušky, z toho tři odpoledne. „Chtěl jsem především bez chyby absolvovat páteční úseky a začít závodit chceme od dalšího dne v sobotu. Myslím, že jsme v npřípravě na sobotní erzety odvedli dobrou práci, ale náš soupeř Ott jede také zatraceně rychle,“ říkal Lappi před další sekcí zkoušek. „V některých odpoledních úsecích jsem byl pomalý, ale nejde projet každou zatáčku perfektně. Moje brzdění na křižovatkách bylo opravdu dobré. Vyhýbal jsem se velkým kamenům, a pokud bych více riskoval, možná jsem mohl být rychlejší. Auto je úžasné a byl to opravdu dobrý den,“ dodal Lappi na konci etapy.

Kalle hledal čistou stopu

Třetí je v průběžném pořadí zatím Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který byl v pátečních erzetách jednou druhý a jednou třetí. Na lídra soutěže Tänaka ztrácí 19,3 sekundy. „Nejsem s dneškem úplně spokojený. Mám pocit, že bych našel dost úseků, ve kterých šlo být rychlejší. Nebylo to sice úplně stoprocentní z hlediska nasazení, ale na druhou stranu to bylo bez chyb,“ říkal Evans a ještě dodal: „Je před námi ještě dlouhá cesta a samozřejmě vím, že jsme blízko dobrému výsledku. Ke konci dne se náš výkon zlepšil a doufám, že si tuhle dynamiku přeneseme do dalšího dne.“

Podle pravidel světového šampionátu startuje v pátečních rychlostních zkouškách jako první vedoucí jezdec šampionátu. Tím byl domácí Rovanperä, jenž vyhrál již pět z dosud odjetých soutěží letošního šampionátu. V jednotlivých erzetách byl třikrát třetí a to vždy v odpolední sekci. Patří mu zatím čtvrtá příčka, ovšem pouze o 1,7 sekundy za týmovým kolegou Evansem. „Dopoledne to hodně klouzalo, být prvním vozem není vždy nejpříjemnější. V některých zatáčkách jsem nemohl najít čistou stopu a tomu také samozřejmě odpovídal čas. Nemohli jsme udělat víc, než jsme předvedli. Zatím zůstáváme v boji o špičkový výsledek“ komentoval výsledek Rovanperä.

Video se připravuje ...

Nejlepší jezdcem ze sestavy Fordu je irský pilot Craig Breen. Aktuálně zatím pátý s odstupem 32,2 sekundy na lídra soutěže. Nejvíce ztratil začátku odpolední sekce, kde podle svých slov trefil velký kámen a ztratil deset sekund. „Ráno jsem měl problémy s interkomem, když jsem slyšel jen z jedné strany sluchátek. Po nárazu na kámen jsme něco ohnuli, ale naštěstí to nebylo zásadní. Vím, co obnáší být rychlý, a zkouším všechno, co umím. S pátým místem zatím spokojený být nemůžu,“ konstatoval v pátek večer Breen.

Modrý ovál trápí technika

Jeho týmoví kolegové od Fordu na tom byli hůř. Francouz Adrien Fourmaux měl na začátku dne problémy s řízením a v RZ3 ztratil téměř sedmnáct minut. Poškozený posilovač řízení ho srazil až na osmatřicátou příčku průběžného pořadí. Za volantem modrého oválu debutoval na domácích tratích se speciálem Rally1 Fin Jari Huttuen, který měl v závěru pátečních zkoušek problémy s palivovým čerpadlem. Na osmé zkoušce ztratil pět minut a propadl se na jedenadvacátou pozici.

Ze dvou českých jezdců jsou zatím na dvaadvacátém místě Martin Prokop s Michalem Ernstem (Ford Fiesta Rally2) a na 25. příčce jsou Jan Černý s Janem Tománkem (Ford Fiesta Rally3), jenž jsou současně třetí v hodnocení WRC3 Open.

Finská rallye (po 10 z 22 RZ):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 50:41,2; 2. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +3,8; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +19,3; 4. Rovanperä, Halttunen (Finn./Toyota GR Yaris Rally1) +21,0; 5. Breen, Nagle (Ir., Brit./Ford Puma Rally1) +32,5; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +35,5; 7. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +50,2; 8. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +1:00,9; 9. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +1:02,6; 10. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 NRally2) +2:59,9; 11. Lindholm, Hämäläinen (Fin./Škoda Fabia Rally2) +3:19,3; 12. Heikkilä, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:19,6; 13. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:26,4; 14. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo GTI R5) +3:46,6; 15. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) +3:51,6; 16. Pietarinen, Linaketo (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) +3:57,8; 17. Asunmaa, Männisenmäki (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:15,3; 18. Marczyk, Gospodarczxyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:34,9; 19. Tahko, Ryynänen (Fin./Hyundai I20 N Rally2) +5:49,2; 20. Zaldivar, Der Ohannesian (Bol., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +5:56,4; 21. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Puma Rally1) +6:02,3; 22. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +6:11,4; … 25. Černý, Tománek (ČR/Ford Fiesta Rally3) +7:28,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Finské rallye

Sobota 6. 8. – 7.08 RZ11 (20,19 km), 8.08 RZ12 (20,56 km), 9.08 RZ13 (13,75 km), 10.08 RZ14 (20,65 km), 14.38 RZ15 (20,19 km), 15.38 RZ16 (20,56 km), 16.38 RZ17 (13,75 km), 17.38 RZ18 (20,65 km). Celkem 150,30 km.

Neděle 7. 8. – 7.23 RZ19 (10,84 km), 8.38 RZ20 (11,12 km), 10.01 RZ21 (10,84 km), 12.18 RZ22 (11,12 km). Celkem 43,92 km.

Foto: Redbullcontentpool.com, Facebook Martin Prokop, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Craig Breen, Gzs Greensmith, Ott Tänak, Thierry Neuville