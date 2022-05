Fisker připravuje elektrický kabriolet s dojezdem přes 1.000 kilometrů

Americký Fisker plánuje po elektrickém SUV Ocean a městském elektromobilu Pear uvést další model. Má to být luxusní čtyřmístný kabriolet s největším dojezdem ze všech elektromobilů na trhu.

Aktuálně se automobilka Fisker soustředí především na uvedení svého prvního modelu, elektrického SUV Ocean, na trh. Po něm má přijít ještě městský elektromobil s názvem Pear. Tím ale plány automobilky nekončí, v přípravě je totiž další model. Zatím mu říkají Project Ronin, ale zda si jméno Ronin zachová i produkční verze, zatím nevíme. Co ale víme je, že půjde o luxusní čtyřmístný elektrický sedan s otevírací střechou. Takto alespoň vůz popsal šéf automobilky, Henrik Fisker, v rozhovoru s kolegy z britského Autocaru.

O voze, který by většina lidí jednoduše nazvala kabrioletem, dále hovoří takto: „Je to velká výzva. Aby vůz úspěšně ochránil posádku i při bočních nárazech, potřebuje unikátní, inovativní a pevnou konstrukci, která bude kompenzovat absenci B sloupku.“ Vývoj dostalo na starosti nové centrum Magic Works, které si automobilka postavila ve Velké Británii. V jeho čele stojí Dave King, jehož předchozí pracovní zkušenosti zahrnují vedení speciálních projektů v automobilce Aston Martin.

Video se připravuje ...

Henrik Fisker dále slibuje, že produkční Ronin nabídne delší dojezd na jedno nabití, než jakého bude schopen jakýkoliv jiný elektromobil na trhu. Cílem je dojezd kolem 660 mil, tedy přes 1.000 kilometrů. Použitá baterie má být také unikátní a bude součástí konstrukce vozu. Pohon dostane na starosti trojice elektromotorů a zrychlení z 0 na 60 mil v hodině (0-96 km/h) se odehraje do dvou sekund. Při stavbě vozu budou použity pokrokové, lehké materiály a kromě dojezdu Fisker klade velký důraz také na jízdní vlastnosti a řidičský zážitek.

Boční dveře Roninu Fisker popisuje jako unikátní, aniž by zabíhal do detailů, zatímco pro interiér používá označení „veganský“. Jako celek má podle něj Ronin nabídnout ducha poctivého britského sportovního vozu. Zároveň slibuje předefinovat, co si představujeme pod pojmem luxusní sportovní vůz budoucnosti. A k tomu dodává: „Project Ronin bude ukázkou našich schopností v oblastech strojírenství, pohonných jednotek a softwaru.“

Produkční verzi automobilka slibuje představit v srpnu příštího roku a výroba samotná začne v druhé polovině roku 2024. Po modelech Ocean a Pear tak půjde o třetí modelovou řadu Fiskeru. Čtvrtá se má představit v roce 2025, ale o detailech zatím automobilka mlčí. Do roku 2027 však plánuje na silnice vyslat milion elektromobilů, přičemž po roce 2030 by chtěla stejné množství produkovat každý rok.