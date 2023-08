Ford chystá premiéru nového kladiva na VW California. Prohlédněte si detaily

Automobilka Ford, respektive její evropská divize, se v minulých dnech na sociálních sítích pochlubila zajímavými ukázkami nového modelu, jehož premiéra je naplánována na 24. srpna. Už z první ukázky přitom bylo zřejmé, že půjde o novou obytnou dodávku, kterou prozradil například výklopný střešní stan.

Představení nové obytné dodávky značky Ford by přitom nemělo být zas takové překvapení. Divize užitkových vozidel Ford Pro totiž v nedávných měsících představila hned několik modelů s různými typy pohonných jednotek. Představení obytného modelu, které se v posledních letech těší vysoké popularitě, tak bylo jen otázka času.

Modrý ovál bohužel neprozradil nic detailnějšího, v příspěvku pouze uvádí: „Ať se váš příští výlet do přírody stane zážitkem na celý život“ a zmiňuje heslo VanLife. I podle zahraničních kolegů ale existuje poměrně velká šance, že by tajemnou novinkou mohla být nová generace modelu Transit Custom Nugget.

Od spekulací se ale vraťme k obsahu dvojice videí, která nabízí pohled na exteriér i interiér dodávky. Zvenku přitom zaujme zejména střecha s integrovaným výklopným stanem, na jehož horní části je solární panel. Stan by mohl být vybaven praktickým osvětlením i velkým oknem.

Do zadních dveří automobilka umístila křesla, což je praktické řešení, které dlouhodobě známe z obytných vozidel VW California. Na záběru je navíc vidět i venkovní sprcha a chybět by nemusela ani boční markýza. Zkrátka typická výbava obytné dodávky.

Pohled do kabiny poodhaluje kuchyňskou linku v zadní části vozu, ve které by neměla chybět ani lednice ukrytá do šuplíku. Automobilka také ukázala ambientní osvětlení s různými odstíny, které bude možné ovládat přes tablet s barevným displejem. Ten bude zřejmě sloužit k ovládání/kontrole všech funkcí obytné vestavby.

Na bližší detaily si budeme muset počkat až do oficiální premiéry, která proběhne během autosalonu obytných vozidel a karavanů v Düsseldorfu. Pokud se ale potvrdí zvěsti o obytné verzi dodávky Transit Custom, můžeme se těšit na pestrou paletu pohonných ústrojí, včetně plug-in hybridního nebo čistě elektrického.