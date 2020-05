Ford Focus Speedster: Bizarní ruská přestavba je odpovědí na McLaren Elva

Ford Focus Speedster oficiální cestou samozřejmě nekoupíte, přesto existuje. Postarala se o něj partička úpravců z Petrohradu, která vozy modrého oválu servisuje, občas se ale pustí do nějaké zajímavé úpravy. Jak vidno na jejich instagramovém účtu, kromě speedsteru mají na svém kontě třeba i busík postavený z Fordu Ranger.

Focus Speedster přišel o střechu, čelní sklo a nemá ani dveře. Odstraněny byly rovněž zadní sedačky, přičemž zpracování zádě nechává vzpomenout na opravdové speedstery McLaren Elva či Ferrari Monza SP2.

Prvně se vůz představil před více než rokem na mezinárodním autosalonu v Petrohradu, až teď jej ale úpravce ukázal v celé své kráse a odhalil sérii oficiálních fotografií. Dnes jej tvůrci prezentují na nejrůznějších výstavách a automobilových událostech. A asi vás nepřekvapí, že všude, kde se objeví, vzbudí pozornost.

Bylo by bláhové očekávat od Fordu regulérní speedster. Ani s kabriolety to pro příští roky nevypadá růžově. Pokud byste chtěli jet Focusem s otevřeným nebem nad hlavou, museli byste investovat do ojetiny a pořídit druhou generaci. Ta další, stejně jako současná, verzi se stahovací střechou nenabízí. Alternativu pak samozřejmě představuje kabriolet Mustang, to už je ale jiná cenová…