Ford Focus ST dostává novou Sadu ST s upraveným podvozkem

Automobilka Ford dnes představila nové volitelné příslušenství pro ostrý hatchback Focus ST, kterým je „Sada ST“. Paket vyvíjený divizí Ford Performance byl důkladně testován na polygonech Ford i na Severní smyčce Nürburgringu se dodává přímo z výroby a slibuje ještě lepší zážitek z ostré sportovní jízdy.

Zřejmě nejdůležitější novinkou Sady ST pro závodní trať jsou nové tlumiče, které byly vyvinuty ve spolupráci se společností KW Automotive. Tlumiče s nerezovým pláštěm nabízejí nastavení tlumení při tlačení ve 12 krocích a nastavení tlumení v roztažení (odskoku) až v 16 krocích. Dvojice režimů nastavení tak usnadňuje ideální vyladění podvozku pro konkrétní tratě.

Nové tlumiče jsou navíc kombinovány s upravenými pružinami, které jsou oproti standardnímu Focusu ST o polovinu tužší a snižují světlou výšku o 10 mm. V místech, kde to legislativa umožňuje, však podvozek může být snížen ještě o dalších 5 mm. Práškově lakované pružiny přitom slibují menší náklony a rychlejší změny směru.

Nová jsou také 19“ litá kola, vyráběná procesem tlakového tvarování, při kterém dochází ke zhutňování hliníkové slitiny. I při menším množství materiálu (s nižší hmotností) je tak dosaženo vysoké pevnosti v tahu a vysoké odolnosti proti nárazům. V případě Sady ST došlo ke snížení hmotnosti kol o 10 %, což přispívá k lepšímu kontaktu pneumatik s asfaltem při akceleraci, brzdění i zatáčení.

Nová kola jsou navíc obuta do pneumatik Pirelli P Zero Corsa, které by měly nabízet optimalizovanou přilnavost na okruhu nebo na suché vozovce. Vylepšením ale prošly i brzdy, které mají vpředu o 10 % větší průměr a v kombinaci s čtyřpístkovými třmeny Brembo by měly mít lepší nástup i rychlejší odvod tepla.

Sada ST ale přináší i několik designových inovací exteriéru, které mají zdůraznit sportovnost modelu s novým paketem. Zadní spoiler, zadní difuzor a stylizované otvory v předním nárazníku jsou tak bez ohledu na barvu karoserie lakovány leskle černou barvou v odstínu Agate.

Stejná leskle černá barva navíc zdobí i střechu, přední horní mřížku masky a kryty zpětných zrcátek. Podobný tmavý vzhled s vysokým leskem navíc dostala i litá kola, za nimiž prosvítají výrazné červené brzdové třmeny. Specialitou jsou však i černé obrysy loga ST, namísto standardních chromovaných.

Připomeňme, že pod kapotou Fordu Focus ST je uložen 2,3litrový čtyřválec s přeplňováním dvoucestným turbodmychadlem (twin-scroll), nabízející nejvyšší výkon 206 kW (280 k) a 420 Nm točivého momentu. Na stovku tak Focus ST akceleruje za 5,7 sekundy a jeho maximální rychlost je 250 km/h.

Jízdní zážitek navíc zlepšují funkce jako možnost řazení nahoru bez ubrání plynu či elektronicky řízený samosvorný diferenciál eLDS s hydraulicky ovládanými spojkami, který je schopen přenést až 100 % dostupného točivého momentu na kolo s lepší trakcí.