TEST Ford Focus ST X – Hravá mechanika pro digitální dobu

Focus však ve všech verzích rezignoval na klasická tlačítka a otočné ovladače pro nastavování teploty. Všechno se ovládá právě skrz obrovskou obrazovku. Chválím alespoň fakt, že teplota je neustále k vidění ve spodní liště a nemusíte se k ní ještě proklikávat skrz podmenu. Ubrat dva stupně poslepu za jízdy je však takřka nemožné. Druhým negativem systému jsou občasné výpadky Apple CarPlay. Někdy se nepříjemně sekala muzika, jindy se roztřásl mapový podklad navigace Waze. To snad co nejdřív vyřeší některá z aktualizací.

Omlazovací procedura Focusu (a zároveň přiostřené verze ST) proběhla závěrem minulého roku. Jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii výše, obměna čtvrté generace proběhla v decentním duchu. „Es-téčko“ se po konci nejostřejšího RS stalo novým sportovním vrcholem nabídky. V útrobách však facelift nic nezměnil, což je jedině dobře. Pořád tu máme poctivou kubaturu – 2,3litrový čtyřválec EcoBoost s výkonem 206 kW a taky manuální převodovku, samosvor a možnost adaptivních tlumičů. To zní jako solidní základ (nejen) pro okreskové hrátky, co říkáte?

Motor, jízdní vlastnosti

Poctivá technika

Pod kapotou nadále pracuje přeplňovaný zážehový agregát 2.3 EcoBoost s výkonem 206 kW (280 k) a 420 newtonmetry točivého momentu od tří do čtyř tisíc otáček. Stovka za 5,7 sekundy a maximální rychlost 250 km/h vypadají slibně. Nás však mnohem víc těší, že vedle samočinné převodovky umí „es-téčko“ stále ještě kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou. Roztáčena jsou vždy a pouze přední kola.

Čtyřválec je přeplňovaný dvoucestným turbodmychadlem s anti-lag systémem, disponuje vzduchovým mezichladičem v přídi, dvojicí vaček poháněných řetězem a přímým vstřikem. Po nastartování potěší hutným zvukem. Nikterak přehnaným či pubertálním (to až při pořádném prošlápnutí akcelerátoru), k charakteru hot-hatche se hodí tak akorát. Ve sportovním módu je uvnitř akustika ještě výraznější, tomu ale pomáhá přibarvování z reproduktorů. Já vím, emise hluku… ale stejně. Zvláštní móda.

Samotný motor je vážně povedený. Reakce na sešlápnutí plynového pedálu je okamžitá, rychle se prodere nejnižším spektrem otáčkoměru a nad 1500 ot/min začne intenzivně táhnout, což pokračuje do nějakých pěti tisíc. To nejlepší se odehrává zhruba kolem čtyř, kdy vás bočnice sedaček najednou přitáhnou a svírají ještě pevněji. Byť je maximum výkonu umístěno až v 5500 otáčkách, pocitově už mi takhle vysoko přijde nášup parametrů o něco plošší, byť stále dost intenzivní.

Ford Focus ST X

Skvělý je i samotný manuál. Má krátké a přesné dráhy a páka je hezky při ruce. Jen její povrch se na sluníčku dokáže pekelně rozpálit, takže první kilometry v srpnových dnech nejsou nic příjemného. Navíc je manuál vybaven funkcí automatických meziplynů, které fungují na jedničku s hvězdičkou. Aktivní je ale tahle funkce jen ve sportovních režimech, během každodenního courání vás tedy „otravovat“ nebude.

A spotřeba? Dva-trojka zvládne jet za hodnoty začínající sedmičkou, pokud se budete aspoň trošku snažit. Naopak okreskové hrátky šponují apetit nad patnáct litrů, pár ostrých koleček na mosteckém autodromu se odvděčilo průměrem přes třicet. Dlouhodobě se ale dá pohybovat lehce nad devíti litry, což mi na takový objem a porci výkonu nepřijde vůbec špatné.

Trakce jako hrom

Podvozek „es-téčka“ se skládá z nápravy McPherson vpředu a víceprvkového zavěšení vzadu. Proti standardnímu Focusu má navíc dodatečné stabilizátory, za příplatek 22.100 Kč tu máme ještě elektronicky nastavitelný adaptivní podvozek. Jeho naladění je tuhé, ale ne přehnaně tvrdé (pomineme-li sportovní režim, ve kterém auto na rozbité cestě umí solidně natřást). V „nejměkčím“ módu nemějte strach z pozáplatovaných či jinak hendikepovaných okresek. Navzdory obouvaným devatenáctkám je komfort slušný a přes díry se auto přenese bez odskakování či výrazných ran. Tomu má přispívat sofistikovanost adaptivního odpružení, které prý mění účinek až 500x za sekundu v závislosti na jízdní situaci.

Řízení má strmý převod a vcelku přesně víte, co se pod koly děje. Dvě stě osmdesát koní vás v utažených serpentinách netahá za volant… no a elektronicky řízený samosvorný diferenciál? Ten s gripem přední nápravy doslova čaruje. Devatenáctky jsou zabaleny do pneumatik Pirelli P Zero 235/35 R19 a na suchém hladkém podkladu není autu moc co vytknout. Drží jako přilepené a pokyny volantem poslouchají na slovo.

Dostal jsem příležitost krátkého svezení i na mosteckém autodromu. Nešlo o tradiční rychlé kolo, spíše takovou svižnou projížďku coby výplň v rámci focení. I tady všechna ta výše popsaná technika fungovala skvěle. Na dlouhých rovinkách držím zařazený kvalt až k omezovači, kde si ústrojí hezky zablafe během sázení dalšího stupně. O trakci přední nápravy tu opravdu není nouze, zkazit by ji mohl snad jen zmáčený podklad, mně však během týdenního testu počasí přálo. A že je 280 koní v kompaktu na plnotučný okruh málo? Možná pro zkušené harcovníky, já se ale tetelil blahem. Po pár ostrých kolečkách nemám dost, na rozdíl od brzdové soustavy. Ta sice na svou funkci nerezignovala úplně, přesto si všímám citelného vadnutí. Raději tedy dávám oddechové půlkolečko a mířím zpět do boxů.

Ford Focus ST X

Focus ST dokáže být přesným a rychlým náčiním i na závodním okruhu, mě ale hodně bavila jeho celková všestrannost. Má solidní dynamiku, na mé oblíbené okresce drží jako přikovaný, v řízení mám jistotu, karoserie se nenaklání a podvozek neznervózní ani na sérii nerovností. A když veškeré jeho sportovní ambice utlumíte, dostáváte poměrně komfortní hatchback pro každodenní soužití. Ale jak už to tak u této kategorie bývá, jízda s lehkou nohou vás nebude bavit dlouho…