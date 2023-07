Ford Fusion byl jeden z prvních crossoverů. Takto by mohl vypadat nástupce

Když se řekne Ford Fusion, mohou se nám vybavit dva rozdílné modely. V zámoří se pod tímto jménem prodával středně velký sedan, zatímco v Evropě jsme se dočkali praktického pětimístného hatchbacku, který byl automobilkou označován jako UAV (Urban Activity Vehicle). V podstatě mělo jít o vůz, který kombinuje výhody MPV, SUV a malého hatchbacku

Model, který v nabídce doplňoval Fiestu a Focus, na relativně malém prostoru nabízel pohodlné nastupování, dobrý výhled, bohatý vnitřní prostor, variabilitu a snadnou ovladatelnost. Není tedy divu, že se mezi zákazníky těšil slušnému zájmu. Jeho výroba ovšem probíhala mezi lety 2002 až 2012, přičemž o nástupci nepadla ani zmínka. Minimálně z oficiálních zdrojů.

Náš grafik ovšem usoudil, že to je s přihlédnutím k úspěchům modelu v minulosti škoda. Sám se proto pustil do prvních nákresů možné podoby druhé generace modelu Ford Fusion, která by mohla opět sednout do vkusu nemalé skupině zákazníků.

Jak je přitom už z prvního pohledu na příď patrné, jako základ nejspíš posloužil připravovaný Ford Explorer, který vznikne na elektrické koncernové platformě MEB. Uzavřená maska je téměř kolmá a po jejích stranách vidíme vertikálně umístěné světlomety rámované LED denním svícením, které propojuje liště s nasávacími otvory.

Už minulé generace Fordu Fusion působila jako crossover, což se náš grafik rozhodl zdůraznit decentním oplastováním. Na minulou generaci navíc odkazují i vertikálně orientovaná zadní světla, zakomponovaná do posledního sloupku vedle skla pátých dveří. Hranatější stavba karoserie by pak opět měla zajistit dostatek vnitřního prostoru.

Design vycházející z modelu Explorer naznačuje čistě elektrický pohon, díky kterému by mohla tato vize časem konkurovat například malým elektromobilům koncernu Volkswagen a Škoda. Vůz by ale určitě dával smysl i s tradičním spalovacím motorem, doplněným například o hybridní asistenci.

Jak by se vám podobná koncepce druhé generace Ford Fusion líbila? Dejte nám vědět v komentářích.