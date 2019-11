Ford Mustang Mach-E má první české ceny. Začínají těsně pod milionem a půl

Ford dnes odhalil dlouho očekávané elektrické SUV, které se do velké části inspirovalo u Mustangu. A po pár hodinách už známe dokonce i české ceny, nebo alespoň jejich první hrubé odhady.

Jak psal kolega při odhalení nového Fordu Mustang Mach-E, základní cena vozu by měla startovat okolo 900 tisíc korun. Ovšem na příchod základní verze si nejspíš ještě nějakou tu chvíli počkáme. V současnosti totiž základní provedení Mach-E startuje těsně pod hranicí 1.5 milionu korun, verze s pohonem všech kol AWD od 1.7 milionu a limitované edice First Edition od 1.8 milionu. Předběžný termín dodání je přitom pro všechny vozy stejný: Od konce roku 2021. Co ale zákazník u jednotlivých modelů dostane?

Základem nabídky je model označený Mach-E, jehož cenovka začíná od 1.481.200 Kč. Na první pohled pak nejslabší model prozradí absence aerodynamických doplňků, 18 palcová kola z lehkých slitin nebo absence červeně lakovaných brzdičů. V interiéru pak majitelé dostanou světlý potah stropu a sedadel Sensico. Výbava se pak odvíjí v závislosti na technických parametrech vozu.

Po technické stránce je verze Mach-E výjimečná především pohonem pouze zadní nápravy, o který se stará jeden elektromotor. Potěší však nabídka dvou výkonnostních verzí a dvou baterií, které se liší v závislosti na volbě modelu se standardním a prodlouženým dojezdem. S prodlouženým dojezdem je navíc dostupná i bohatší výbava.

Model se standardním dojezdem nabídne 190 kW (258 k) a energii čerpá z akumulátoru o výkonu 75 kWh, což by mělo vozu zajistit dojezd až 450 km. Model s prodlouženým dojezdem dostal akumulátor o kapacitě 98.8 kWh a nabízí maximální výkon až 210 kW (285 k). Tato kombinace by přitom měla nabídnout vůbec nejlepší dojezd z celé nabídky – až 600 km na jedno nabití.

Nejvyšší točivý moment modelu Mach-E přitom automobilka udává 415 Nm a zrychlení z 0 na 100 km/h pod 8.0 sekundy. A to bez ohledu na standardní či prodloužený dojezd. Maximální rychlost je pak omezena na 180 km/h, což je ovšem shodná hodnota pro celou nabídku elektrického SUV.

Zajímavostí je však ještě pohled na parametry nabíjení. Zatímco model s prodlouženým dojezdem bude schopen nabíjet při výkonu až 150 kW, standardní model nabídne jen 115 kW. Výkonnější Mach-E by tak měl být schopen nabídnout dojezd až 93 km během 10 minut nabíjení a schopnost nabití z 10 na 80 % za cca 45 minut. Slabší Mach-E nabídne po 10 minutých nabíjení dojezd 84 km, ovšem z 10 % na 80 % se nabije již za 38 minut.

Kdo touží po pohonu všech kol, pro toho je připraven Mach-E v provedení AWD, jehož cena by měla začínat od 1.717.650 Kč. Po vzhledové stránce pak majitelé dostanou již 19 palcová kola, červené brzdové třmeny a nechybí ani sada aerodynamických doplňků. Stejně jako u základních Mach-E, i AWD nabídne 7 barev karoserie. V interiéru potěší tmavým potahem stropu a perforovanými potahy sedadel Sensico s červenými švy. Podobně jako u zadokolky je však výbava závislá na volbě motorizace.

Po stránce technických parametrů je model AWD opět dostupný se standardním a prodlouženým dojezdem, tentokrát však nabídne dvojici elektromotorů a díky nim i pohon všech kol. A i když se tato kombinace pozitivně podepsala na výkonu, dojezd modelu lehce klesl.

Verze AWD se standardním dojezdem dostala opět akumulátor o kapacitě 75 kWh a v kombinaci s dvojicí elektromotorů nabídne výkon až 190 kW (258 k) a maximální dojezd 420 km. Podstatně zajímavější je ale model s prodlouženým dojezdem, který nabízí akumulátory o kapacitě 98.8 kWh, maximální výkon 284 kW (337 k), maximální dojezd až 540 km a samozřejmě i vyšší výbavu. Nejvyšší točivý moment se posunul na hodnotu 565 Nm, akcelerace z 0 na 100 km/h by měla trvat pod 7 sekund a maximální rychlost zůstává na hranici 180 km/h.

Změny se však odehrály v oblasti nabíjení. Model s prodlouženým dojezdem stále nabízí podporu nabíjecího výkonu až 150 kW, zatímco model se standardním dojezdem 115 kW. Výkonnější Mach-E AWD však po 10 minutách nabíjení nabídne dojezd pouze 85 km, zatímco standardní model 79 km. Celková doba nabíjení z 10 % na 80 % se však u žádného z modelů oproti základnímu Mach-E nezměnila.

Na vrcholu nabídky pak bude stát limitovaná edice First Edition, jejíž cena by měla začínat od 1.819.050 Kč. Vrcholné provedení nabídne již ve standardní výbavě vše, co je u předchozí dvojice modelů dostupné pouze pro modely s prodlouženým dojezdem. Bavíme se tak například o panoramatické střeše, audiosystému B&O s 10 reproduktory, inteligentním adaptivním tempomatu nebo 360 ° kamerách.

Ceník Ford Mustang Mach-E Mach-E (Standardní dojezd) Mach-E (Prodloužený dojezd) AWD (Standardní dojezd) AWD (Prodloužený dojezd) First Edition Kapacita akumulátoru (kWh) 75 98,8 75 98,8 98,8 Dojezd (km) 75 75 75 75 Varianta pohonu Pohon zadních kol Pohon zadních kol Dva motory, pohon všech kol Dva motory, pohon všech kol Dva motory, pohon všech kol Nejvyšší výkon (kW/ k) 190/ 258 210/ 285 190/ 258 248/ 337 248/ 337 Nejvyšší točivý moment (Nm) 415 415 565 565 565 Akcelerace (0-100 km/h) < 8,0 sekund < 8,0 sekund < 7,0 sekund < 7,0 sekund < 7,0 sekund Nejvyšší rychlost (km/h) 180 180 180 180 180 Nejvyšší nabíjecí výkon (kW) 115 150 115 150 150 Nejvyšší rychlost nabíjení (km/10 min.) 84 93 79 85 85 Celková doba nabíjení (10-80 %) 38 48 38 45 45 Předběžný termín dodání konec roku 2021 konec roku 2021 konec roku 2021 konec roku 2021 konec roku 2021 Cena od (Kč)* 1.481.200 1.717.650 1.819.050 *Pouze indikativní ceny pro předprodukční vozy. Doporučené ceny budou zveřejněny po zahájení výroby v roce 2020

Limitovaná edice také jako jediná nabídne sadu technologií Technology + nebo tmavý potah stropu a perforované potahy sedadel Sensico s červenomodrými švy. V nabídce laků karoserie by se navíc měly objevit pouze 3 barvy.

Model First Edition bude dostupný pouze v jedné výbavě, která je shodná s modelem AWD s prodlouženým dojezdem. First Edition tak nabídne baterii s kapacitou 98.8 kWh, dvojici elektromotorů o výkonu 248 kW (337 k) s točivým momentem 565 Nm, akceleraci z 0 na 100 km/h pod 7 sekund a maximální rychlost dosahuj max. 180 km/h. Shodné jsou pak i parametry dobíjení. Maximální dobíjecí výkon: 150 kW, nejvyšší rychlost nabíjení 85 km/10 min a nabíjení z 10 % na 80 % za 45 min.