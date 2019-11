Ford Mustang Mach-E oficiálně: Mustang na baterky nemá kliky dveří a ujede až 600 km

Legendární Mustang oslavil 55 let existence. Asi byste nečekali, že Ford fanouškům k půlkulatinám nadělí právě elektrický crossover, ale stalo se. Již dříve jsme se dozvěděli, že novinka modrého oválu do zásuvky se bude jmenovat Mustang Mach-E a kromě názvu bude s ikonickým modelem sdílet i vnější vzhledové prvky. Nyní se auto představuje oficiálně a my se můžeme přesvědčit, jak moc je to pravda.

Mustang Mach-E má délku 4712 mm, šířku 1881 mm a výšku 1597 mm, což jej rozměrově řadí někam mezi Jaguar I-Pace a Mercedes-Benz EQC. Rozvor náprav má hodnotu 2984 mm. Pohotovostní hmotnost se v závislosti na jednotlivých verzích pohybuje od 1993 do 2218 kilogramů. Do zavazadelníku se vejde 402 litrů, dalších 100 litrů je k dispozici ve schránce pod přední kapotou. V jakékoliv variantě bude maximální rychlost omezena na 180 km/h.

S většími bateriemi a pohonem zadních kol slibuje metodika WLTP dojezd až 600 kilometrů na jedno nabití. Vyjma standardních způsobů lze novinku dobíjet výkonem až 150 kW, autu s výše popsanou technikou tedy k „doplnění“ 93 kilometrů dojezdu stačí jen 10 minut. Standardní Mach-E dobijete z 10 na 80 % za zhruba 38 minut. Na další oficiální čísla si ještě musíme počkat.

Evropská nabídka počítá s pohonem zadních i všech kol. K mání budou akumulátory s kapacitou 75,7, případně 98,8 kWh. Nejprve se na trhu objeví série First Edition, posléze mohou zákazníci vybírat z výbav RWD, AWD a GT. Základní varianta má výkon 190 kW (258 k) a točivý moment 415 newtonmetrů. Výkonnější zadokolka, která se pojí s většími akumulátory, disponuje silou 210 kW (285 k). Čtyřkolky pak dostávají ještě jeden 50kW elektromotor vpředu. Výjimku tvoří jen vrcholová verze GT, která dostane vpředu ještě silnější elektromotor, takže se celkový výkon vyšplhá na 342 kW a točivý moment má hodnotu 830 newtonmetrů.

Baterie jsou standardně rozmístěny pod podlahou, větší verze ale dostává další sadu článků pod zadními sedadly. Akcelerace z klidu na stovku se liší v závislosti na dané verzi, i ta nejzákladnější to ale podle Fordu zvládne za méně než osm sekund (nejvýkonnější za méně než pět). Ford kromě tiché jízdy slibuje i sportovní jízdní vlastnosti, což je součástí DNA „svobody Mustangu“.

Mach-E je posazen na zcela nové platformě GE2, kterou Ford využije pro své nové elektromobily. Jde vlastně o značně přepracovanou architekturu C2, na níž stojí nejnovější Focus či Kuga. Tvůrci říkají, že platforma umožnila i některé pro elektromobily netradiční prvky. Například kapota je nezvykle dlouhá, na čemž ale designéři, s ohledem na inspiraci v Mustangu, trvali. Novinka modrého oválu bude vznikat v mexickém závodě.

Pokud jde o design, inspirace Mustangem možná není tak výrazná, jak jsme očekávali. Všimnout si můžete chybějících konvenčních klik, Mach-E se otevírá výhradně pomocí dotykových tlačítek. Středobodem interiéru je 15,5“ obrazovka multimediálního systému, která je, stejně jako v Tesle, umístěna vertikálně. Infotainment je vybaven operačním systémem Sync 4, který umí kupříkladu bezdrátové aktualizace. Dostat můžete také 10,2“ digitální přístrojový štít. Na volantu stále zůstávají tradiční fyzická tlačítka.

O jednotlivých výbavových stupních se dozvíme podrobnosti až s uvedením českého ceníku. Už teď ale víme, že zadokolky dostanou osmnáctipalcová kola, čtyřkolky budou obouvat devatenáctky. Verze 4x4 mají již ve standardu adaptivní LED světlomety a červené brzdové třmeny, úvodní edice First dostane navíc panoramatickou střechu.

Předprodej novinky odstartuje co nevidět, první vozy se mají u zákazníků objevit ještě před koncem roku 2020. České zastoupení značky už prozradilo českou cenu - limitovanou vstupní edici pořídíte za 1.819.050 Kč. Základní cenovka by se ale měla pohybovat okolo 900 tisíc korun.