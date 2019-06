Ford Puma oficiálně, nový crossover se starým jménem se představuje

Pokud jste očekávali kompaktní kupé, budete pravděpodobně zklamáni. Těm dnešní doba příliš nepřeje, což se rozhodně nedá říci o crossoverech. Slavné jméno proto Ford oprášil kvůli stylovce se zvýšeným podvozkem a velmi praktickým interiérem.

Design se bude určitě líbit. V kategorii kompaktních SUV ho řadím mezi ty povedenější, příď může leckomu evokovat Porsche Macan, což je pro Ford rozhodně dobrá vizitka. Hodně zajímavé tvary nabídnou i boky auta, za zdaleka nejpovedenější partii ale považuji záď s protaženými světlomety, decentní koncovkou výfuku a hrdým nápisem na víku kufru.

Na výběr bude z 11 odstínů laku a dvou designových verzí. Sportovně laděná verze ST-Line dostane černě lakované doplňky, jinou masku chladiče a výraznější spoiler na zádi. Standardně se postaví na osmnáctipalcové disky, za příplatek může mít i devatenáctky. A vedle toho se dočká i tužšího naladění podvozku. V interiéru se bavíme o volantu se zploštělým věncem, červeném prošívání, hliníkových pedálech a černé stropnici. Luxusněji laděnou verzi Titanium v exteriéru odlišuje chromovaná maska chladiče a stříbrné detaily. V interiéru najdete kožený volant a dřevěné dekory.

Design prý u Fordu otevírá novou kapitolu, takže podobné rysy můžeme očekávat i od dalších modelů. Technicky stojí puma na optimalizované platformě pro kompaktní vozy. Na délku měří puma 4.186 milimetrů, vysoká je 1.537 mm a široká 1.805 mm, je tedy větší než fiesta i ecosport.

Silnou stránkou pumy má být praktičnost. Během prezentace lidé z Fordu ukazovali celou řadu věcí, které kufr bez problémů pojme. Kočárek, velká krabice s nábytkem, vysoká květina nebo třeba dva golfové bagy? Nic z toho nebyl problém do auta umístit. Se sklopenou druhou řadou sedadel se prý do auta bez problémů vejde krabice o rozměrech 112x97x43 centimetrů, což je hodně slušný výkon vzhledem k tomu, jak je auto velké. Samotný nakládací otvor je široký přesně 1 metr.

Standardně má zavazadelník 456 litrů, jeho tajnou zbraní je schránka pod podlážkou. Pokud budete mít auto bez rezervy, má objem 80 litrů a rozměr 763x752x305 milimetrů. Díky tomu se do kufru bez problémů vejdou i předměty až 115 centimetrů vysoké. A aby toho nebylo málo, na dně se nachází špunt, takže do schránky můžete umístit třeba špinavé boty a doma kufr jen vypláchnete. Podobně inovativní je i plato v zavazadelníku, které je pružné, takže ho nebude potřeba tak často vyndavat i když toho povezete opravdu hodně.

Interiér mi designem hodně připomínal fiestu, ovšem s jedním docela podstatným rozdílem. Tradiční budíky nahradil 12,3palcový displej, který má hned šest různých grafických uspořádání a efektní grafické animace. Od multimediálního systému Ford SYNC 3 můžete očekávat všechny moderní funkce včetně hlasového ovládání nebo připojení na internet. Puma také dokáže vytvořit online hotspot pro až 10 zařízení, díky online funkcím můžete auto také na dálku auto zkontrolovat, zamknout a tak dále. Z dalších funkcí stojí za zmínku například bezdrátové nabíjení či prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory a subwooferem integrovaným v zavazadelníku bez toho, aniž by snižoval jeho objem.

Zajímavá jsou také sedadla, a to nejen tím, že kromě vyhřívání nabídnou i masáž. Ta je poměrně obyčejná a funguje na principu nafukování malých polštářků. V této třídě je sice Ford první, kdo něco takového nabídne, ale osobně bych neřekl, že jde o masáž, kterou by si člověk za volantem vyloženě vychutnal. Mnohem zajímavější je možnost sundat potahy sedadel. To umí například i Renault Captur, tady je to ale z hlediska zpracování zvládnuté o něco lépe. Ford navíc počítá s tím, že by si člověk mohl v budoucnu dokoupit jiný vzor a více si tak přizpůsobit interiér svému vkusu.

O příbuznosti s fiestou už jsem mluvil, takže vás paleta pohonných jednotek asi příliš nepřekvapí. V nabídce budou hned čtyři varianty litrového tříválce. Základ nabídne 70 kW (95 k) a 92 kW (125 k). Následují dvě výkonové verze s mild-hybridní pohonnou jednotkou. Namísto běžného alternátoru zde najdeme řemenem poháněný startér-generátor. Při brzdění a jízdě setrvačností dokáže zachycovat energii, a využívat ji k dobíjení litioum-iontové baterie, která pracuje s napětím 48 V. Při akceleraci pak startér-generátor spalovacímu motoru pomáhá. V nabídce budou verze s výkonem 92 kW (125 k) a 114 kW (155 k). Všechny motory budou spojeny výhradně se šestistupňovou manuální převodovkou.

V květnu roku 2020 se motorizace s výkonem 92 kW rozšíří o možnost sedmistupňové dvouspojkové automatické převodovky a do nabídky přibude 1,5litrový vznětový motor o výkonu 88 kW, kombinovaný se šestistupňovou manuální převodovkou. Výroba odstartuje na podzim letošního roku, přičemž produkci bude mít na starosti rumunský závod v Craiově.