Ford Puma ST vykreslen jako další sportovní crossover. Jak se vám líbí?

Teprve před pár dny se světu oficiálně představil nový městský crossover Ford Puma. S někdejším malým sporťákem modrého oválu má však společný pouze název. Horká novinka je postavena na základech Fiesty a v Evropě má naskočit na vlnu nejhbitěji se rozrůstajícího segmentu malých SUV.

Netrvalo to dlouho a ze sériového auta vytvořil nezávislý grafik X-Tomi vizi výkonnější a sportovnější verze. Vyznačuje se speciálním designem kol, nižší světlou výškou a sportovnější přídí, na které pochopitelně nechybí odznáček ST.

Sportovní crossover by mohl dostat pohon Fiesty ST, tedy tříválcovou patnáctistovku vyladěnou na výkon 147 kW (200 k) a 390 newtonmetrů točivého momentu. Malý hatchback s tímto motorem potřebuje pro zrychlení z klidu na stovku 6,5 sekundy. V případě crossoveru by to bylo o něco více, i tak by ale mohl disponovat slušnou akcelerací. Dobrou zprávou pro vyznavače tří pedálů je i fakt, že Fiesta ST se nabízí výhradně s manuální převodovkou.

Modrý ovál zatím oficiálně nepotvrdil, že by Puma ST měla vstoupit do sériové produkce, ale vyloučené to rozhodně není. V průběhu května totiž sítěmi kolovalo několik špionážních snímků zachycujících sportovní prototyp Pumy, jenž se proháněl po závodním okruhu. A příprava sportovní verze modelu by pro Ford nebyla nikterak náročná, jelikož techniku může směle naservírovat menší sourozenec.