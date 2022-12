Ford Super Duty může vzniknout jako Raptor! Záleží jen na zájmu zákazníků

Vrcholné provedení Raptor se v terénních Fordech objevilo nejprve u pick-upu F-150 a díky prodejnímu úspěchu nyní vzniká již ve třetí generaci. Ve druhé generaci pokračuje Ranger Raptor a ostrého provedení se dočkal také znovuzrozený off-road Bronco. Díky úspěšnosti se Ford nebrání rozšíření verze Raptor i do dalších modelů, například do řady velkých pracovních pick-upů Super Duty.

Stávající generace Fordu Super Duty se představila koncem letošního září a technický manažer této modelové řady, Aaron Bresky, naznačil, že provedení Raptor není velkému pracantovi zapovězeno. V rozhovoru s Ford Authority uvedl, že automobilce nic nebrání v uvedení Super Duty Raptoru, záleží prý výhradně na zájmu zákazníků.

Video se připravuje ...

Standardně je Ford Super Duty vybaven 6,8litrovým zážehovým osmiválcem, ale k dostání je také 6,7litrový turbodiesel Power Stroke ve dvou provedeních a 7,3litrový zážehový osmiválec Godzilla. Právě poslední jmenovaný motor by se mohl stát pohonnou jednotkou potenciálního provedení Raptor.

Automobilka sice ještě nezveřejnila výkony novinky, ale v předcházející čtvrté generaci osmiválec Godzilla produkuje 321 kW a 644 Nm. Pro použití v Raptoru by jednotka byla pochopitelně náležitým způsobem posílena. Samozřejmostí by pak bylo také přepracování podvozku po vzoru stávajících Raptorů.

Přestože se může zdát myšlenka řady Super Duty v provedení Raptor jako zajímavá, obzvlášť v dnešní době stále přísnějších emisních předpisů, je otázka, jestli by o ni vůbec měli zájem zákazníci. Řada Super Duty je přeci jen více pracovně zaměřená než menší pick-upy F-150 a Ranger. A vzhledem k velikosti auta by určitě nešlo o žádného obratného dravce. Jak to vidíte vy, líbil by se vám takový Raptor, nebo už v něm nevidíte smysl?