Ford Thunderbird (1955–1957): První generace slaví sedmdesátiny

Thunderbird (indiánské jméno, v překladu „hromový pták“) byl vyvinut jako reakce na dvoumístný sportovní vůz Chevrolet Corvette s laminátovou karoserií. Corvette byl poprvé představen veřejnosti v roce 1953 na výstavě Motorama v rámci autosalonu v New Yorku. Pro Fordovy vývojáře bylo výhodou, že Thunderbird přišel na trh až jako druhý. Mohli se totiž poučit z chyb Chevroletu. Corvette byl „amerikanizovaný“ evropský sportovní roadster, jakým byly například MG nebo Jaguar XK 120 a neměl venkovní kliky dveří a jejich zámky. Chyběla rovněž stahovací okna dveří. Kvůli úspoře nákladů byly v Corvette použity existující šestiválcový motor a převodovky.

Fordův Thunderbird se stal zakladatelem kategorie „Personal Luxury Car“ a dával zákazníkům na výběr mezi manuální a automatickou převodovkou Ford-O-Matic, textilní nebo pevnou odnímatelnou střechou. Standardně se také dodával s motorem V8. Thunderbird se zaměřoval spíš na komfort pro řidiče než na rychlost. To vše dokázal zákazník ocenit a v prvním modelovém roce 1955 se prodalo 16.155 Thunderbirdů, zatímco vozů Corvette se ve stejném roce prodalo čtyřikrát méně.

Ford s motorem od Boeingu: Thunderbird poháněla v roce 1956 spalovací turbína Aleš Dragoun Veterán

Povedený design Thunderbirdu 1. generace je dílem Franklina Quick Hersheye (1907–1997), hlavního Fordova stylistu v letech 1953 až 1957. Jeho kresby byly převtěleny do hliněných modelů a koncem léta 1953 vyjely první prototypy. Při konečných úpravách designu se Hershey dostal do konfliktu s designovým konzultantem Georgem Walkerem. Hershey považoval design Thundebirdu za hotový, ale když odjel na dovolenou, Walker jej vyzdobil doplňky z modelu Fairlane a nechal jej vyfotografovat pro reklamy. Když se Hershey vrátil, všechny tyto úpravy odstranil a nechal vyrobit nové propagační materiály. První generace Fordu Thunderbird se stala přímou inspirací pro německý Auto Union 1000 Sp.

Modelový rok 1955

Dvoumístný roadster Thunderbird první generace (foto) představil Ford veřejnosti na Detroitském autosalonu 20. února 1954. První sériově vyrobený vůz vyjel z bran továrny 9. září 1954 a začal se prodávat jako modelový ročník 1955 22. října 1954. Za prvních deset dní prodeje dostal Ford 3500 objednávek a v modelovém roce 1955 bylo prodáno přes 16 tisíc vozů. Jejich základní cena začínala pod třemi tisíci dolarů.

Thunderbird 1955 měl na rozdíl od Corvette stahovací okna dveří. | Wheelsage.org

Dvoudveřový dvoumístný sportovní automobil Ford Thunderbird měl ocelovou karoserii vyráběnou ve Filadelfii u firmy Budd Company. Měl rozvor náprav 2591 mm (102 palců, stejný jako Corvette) a vnější rozměry 4453 x 1786 x 1326 mm (délka x šířka x výška). Vůz měl oválnou přední masku se čtvercovým mřížováním, do které zasahovaly kruhové svislé členy předního chromovaného nárazníku. Na kapotě byl výstupek s otvorem k přístupu vzduchu k motoru a na bocích prolisy pod klikami dveří. Nad nimi bylo umístěno 9 šikmých lištiček naznačujících větrací otvory motorového prostoru. Vzadu měl Thunderbird kruhová koncová světla a stejné svislé dorazy na nárazníku jako vpředu, do kterých bylo vyvedeno výfukové potrubí. Víko kufru sahalo až k nim. Součástí standardní výbavy byla odnímatelná pevná laminátová střecha navazující na panoramatické přední okno (foto). Textilní stahovací střecha patřila kupodivu k volitelné výbavě.

Součástí standardní výbavy byla odnímatelná pevná laminátová střecha. | Wheelsage.org

Motor umístěný pod přední kapotou a pohánějící zadní kola byl zážehový, kapalinou chlazený vidlicový osmiválec Y-block s rozvodem OHV a objemem 4778 cm3 (vrtání / zdvih: 95,3/83,8 mm). S kompresním poměrem 8,4:1 a karburátorem Holley měl nejvyšší výkon 205 koní (151 kW) při 4600 ot/min a točivý moment 392 Nm při 2600 ot/min. Vůz s pohotovostní hmotností 1400 kg dosahoval maximální rychlost 170 km/h a na stovku zrychlil za 10 sekund. Průměrná spotřeba se pohybovala kolem 13 litrů paliva na 100 km.

Thunderbird první generace měl rámový podvozek s dvojitými příčnými závěsy a vinutými pružinami vpředu. Vzadu měl tuhou nápravu s odpružením podélnými listovými péry a bubnové brzdy na všech kolech. Síla motoru se přenášela na zadní kola přes třístupňovou automatickou převodovku Fordomatic s ovládací pákou pod volantem nebo třístupňovou manuální převodovku s rychloběhem nebo bez něj. Vůz měl elektricky nastavitelná sedadla, teleskopický volant a otáčkoměr.

Nejhorší Mustang všech dob: Proč byla druhá generace hrozná redakce AUTO.CZ Novinky

Modelový rok 1956

Pro modelový rok 1956 připravil Ford zvětšení zavazadlového prostoru Thunderbirdu tím, že náhradní kolo bylo přemístěno z kufru do kruhového krytu na zádi. Délka vozu tak narostla na 4704 mm a změnil se tvar zadního nárazníku, do jehož konců byly vyvedeny výfuky. Mezi dveřmi a předními koly se objevily uzavíratelné otvory zlepšující větrání kabiny. Do zadních sloupků odnímatelné pevné střechy byla vložena kruhová okénka zlepšující výhled dozadu.

Náhradní kolo bylo přemístěno z kufru do kruhového krytu na zádi. Do konců zadního nárazníku byly vyvedeny výfuky. | clasanteri.com

Nabídka motorů byla rozšířena o větší a výkonnější Y-block V8 s objemem 5115 cm3 a výkonem 218 k (160 kW). Točivý moment vzrostl na 430 Nm při 2600 ot/min. S tímto motorem dosahoval Thunderbird maximální rychlost 190 km/h a na stovku zrychlil za 9,3 s. V modelovém roce 1956 bylo vyrobeno 15.631 vozů Ford Thunderbird. Černý Thunderbird 1956 vlastnila filmová hvězda Marilyn Monroe.

Meteor (1949–1961): Jak kanadské Fordy nakonec skončily Karel Haas Veterán

Modelový rok 1957

Ford Thunderbird modelového ročníku 1957 (foto) měl pozměněný tvar předního nárazníku, zvětšenou přední masku zasahující do nárazníku a větší koncová světla. Ploutvičky na zadních blatnících byly větší a posazené více šikmo. Rezerva se znovu vrátila do kufru, který byl upraven tak, aby se tam vešla svisle. Nápis Thunderbird byl přemístěn na přední blatníky a nová sedadla Dial-o-Matic se po vypnutí klíčku zapalování posunula dozadu, aby tak usnadnila nastupování a vystupování.

Ford Thunderbird 1957 měl zvětšenou přední masku a pozměněný tvar předního nárazníku. | Wheelsage.org

Další podstatné zvýšení výkonu slibovala nová verze 5,1litrového V8 se dvěma karburátory Holley a odstředivým kompresorem McCulloch/Paxton. Ford Thunderbird Supercharged V8 měl maximální výkon 304 k (224 kW) při 4800 ot/min a točivý moment 595 Nm při 2600 ot/min nebo dokonce 345 k (254 kW). Thunderbirdů modelového ročníku 1957 bylo vyrobeno 21.380 kusů.

Druhá generace Fordu Thunderbird (nazývaná také Square Bird) měla samonosnou karoserii a byla čtyřmístná. Vyráběla se v letech 1958 až 1960 a prodalo se jich přes 198 tisíc, což byl čtyřnásobek počtu vozů první generace.