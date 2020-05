Formule 1 v době koronaviru. Jak zachránit královnu motorsportu?

Že občas nějaký závod z kalendáře vypadne nebo se zruší, není až tak nic neobvyklého. Hrozbu toho, že by se nejely žádné závody, si ale vůbec nikdo neuměl představit. Vedení seriálu formule 1 usilovně pracuje na tom, aby zachránila většinu letos původně naplánovaných velkých cen. Je to klíčové pro přežití. Už tak do něj majitel formule 1 investoval hodně přes jednu miliardu dolarů. Hlavně proto, aby zajistil přežití týmů a sportu jako takového.

Vedení formule 1 chtělo absolvovat úvodní velkou cenu v Austrálii v polovině března, než mu plány zhatily samotné týmy. Nejprve se den před zahájením víkendu odhlásil tým McLaren a před samotným tréninkem se řada dalších týmů už ani nedostavila. Asi si jim nelze divit. Tentokrát měly silnou právní pozici, i když australské úřady v minutách před začátkem víkendu dovolily závod uspořádat, byť bez diváků. Myslím, že tyhle hodiny budou s odstupem času psát historii.

Raketový nárůst závažnosti situace vyústil nejprve v odložení závodů v Bahrajnu a Vietnamu. A předpovědi, že by se mohlo začít na začátku května, což bylo vzápětí opraveno na konec května. Jak se ale v důsledku pandemické krize Evropa a USA probouzely do reality, muselo i vedení formule 1 uznat, že neví, kdy se dá začít zase pořádat velké ceny.

Sport je byznys jako každý jiný a formuli 1 nevyjímaje. Musí tedy generovat peníze. Formule 1 získává peníze ze tří důležitých zdrojů: od pořadatelů velkých cen odměnou za právo závody ve své zemi přivítat. Dále z prodeje televizních práv a dalších aktivit, jako je například reklama nebo VIP služby.

Formule 1 má v plánu výnosy na úrovni kolem dvou miliard dolarů. Z toho přibližně 38 % tvoří poplatky pořadatelů velkých cen a přibližně stejný podíl platby televizních společností. Připomeňme si, že dvě třetiny všech příjmů F1 jdou do kapsy samotným týmům, což je pro ně důležitá část rozpočtu.

Je tedy zřejmé, že nebude-li se závodit, nebude na živobytí. Pokud tedy slyšíte ve svém okolí názory, že by bylo lepší letošní sezonu kompletně zrušit, vlastně tím říkají, že nemá smysl bojovat o to, aby desítky tisíc lidí (ať už přímo z formule 1 nebo v dodavatelských firmách) a jejich rodiny zachovaly své příjmy. Jedním z nejsilnějších instinktů je přežít a F1 má instinkty vyhnané do extrému.

Boj o přežití to nebude beze ztrát. Aby formule 1 dostala velké ceny alespoň do televize, bude se jezdit bez diváků. Což přináší zápletku: Jednotliví lokální organizátoři velkých cen totiž žijí primárně z prodeje vstupenek. A který šéf okruhu by byl ochoten přispět do rozpočtu F1 a jejím týmům, a sám nemít žádné příjmy kvůli nemožnosti prodat vstupenky? Tady se role obrátí a místo toho, aby F1 od promotéra velké ceny inkasovala, uhradí mu náklady a něco k tomu přihodí. Od promotéra F1 sice nic nedostane, ale udrží velké ceny v televizi a k tomu se přidá nějaká ta reklama. A co je lepší? Nemít žádné příjmy, nebo zachovat alespoň jejich polovinu?

K záchraně alespoň nějakých příjmů formule 1 předvede neviděné zázraky. Například velké ceny během čtyř po sobě jdoucích víkendech. Nebo vypuštění pátečních tréninků, aby se ulevilo logistice přesunů mezi jednotlivými destinacemi. Dvě velké ceny na jednom okruhu pár dní po sobě. Nebo finanční pomoc samotným týmům. Aby zachránil některé týmy F1 před krachem, majitel formule 1 společnost Liberty Media prostřednictvím obchodních transakcí v rámci skupiny vygeneroval peníze v objemu 1,4 miliardy dolarů. Část z nich poslal některým týmům jako předčasné platby prize money, aby přežily současnou pandemickou krizi. Současně Mezinárodní automobilová federace posílila svá práva při zavádění některých změn, které mají za cíl zachránit celý šampionát.

Liberty Media je velká skupina společností zabývající se radiovými a satelitními službami, televizní a filmovou produkcí nebo pořádáním eventů. Relativně složitým přesunem podílů pod stejnou holdingovou společností jako formule 1, do jiné divize Liberty Media, navýšila takzvanou likviditu formule 1 o 1,4 miliardy dolarů (asi 35,5 miliardy korun). Likviditu lze v této souvislosti chápat jako míru schopnosti společnosti přeměnit rychle svá aktiva na peněžní prostředky, z nichž část Liberty Media použije na předčasné platby některým ohroženým týmům a další aktivity související s pořádáním velkých cen bez diváků a splácením úvěrů.

Liberty Media ústy svého exekutivního šéfa Grega Maffeie připouští, že formule 1 nebude mít letos žádný zisk. Stále doufá, že by se první závody mohly jet v průběhu léta, i když opravdový začátek je „velkou neznámou“.

Souběžně Mezinárodní automobilová federace (FIA) upravila svůj Sportovní řád vztahující se na všechny sporty včetně F1. Posílila pravomoc na zavedení změn vedoucích k ochraně šampionátů, ať jde o mistrovské šampionáty nebo poháry. A to tím, že pro změny nebude potřeba souhlas všech účastníků, ale prosté jejich většiny.

Jinými slovy: týmy nebudou do stability a posílení zdraví F1 ‚žvanit‘ tak obstrukčně jako dřív. Z čehož může sport výhledově těžit a na základě toho rychleji vzkvétat. A to si pak – až prach po pandemii opadne – řeknete, že všechno zlé je pro něco dobré.

V tuto chvíli si však můžeme hlavně přát, aby se seriál Mistrovství světa Formule 1 rozběhl začátkem července v Rakousku tak, jak je to zatím plánované. Pokud se rozběhne, všechny tréninky, kvalifikace a především závody budete moci sledovat tradičně na obrazovkách Sport1 a Sport2.

Autor: Tomáš Richtr