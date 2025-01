Genesis GV60 prošel faceliftem, láká na nová světla i lepší displej v kabině

Nedlouho po faceliftu Kie EV6 přijíždí i její prémiový sourozenec, Genesis GV60, v modernizovaném hávu. Prochází první významnější proměnou od svého debutu v říjnu 2021, což je na východoasijskou automobilku poměrně dlouhá doba.

Vůz je navržený podle designové filozofie značky „Athletic Elegance“ a přináší změny především zvenčí. V přední části dostaly větrací otvory kolem spodní části masky výraznější podobu, nový přední nárazník má dynamičtější tvar a světlomety využívají novou konstrukci s tzv. mikročočkami, která zvýrazňuje charakteristické dvě linky ve světelném podpisu.

Z boku zaujmou nová 21“ kola a také lemy blatníků a prahy, které jsou nově lakovány v barvě karoserie namísto dosavadního šedého provedení, stejně jako ozdobné prvky blatníků a zadní ochranná lišta.

Interiér je navržený podle konceptu „Beauty of White Space“ a zachovává si prvky předchůdce, jako je Crystal Sphere – koule, která se po startu otočí a stane se voličem převodovky. Palubní desce dominuje 27“ protáhlý displej, nazvaný „connected car Integrated Cockpit“ (ccIC), který se zbavil výrazného rámečku oddělujícího přístrojový štít a centrální obrazovku pro audio a navigaci. Změny uzavírá nový tříramenný volant, který nahrazuje současný dvouramenný.

Genesis zatím neoznámil žádné technické úpravy, ovšem nedávné modernizace příbuzných modelů Kia EV6 a Hyundai Ioniq 5 naznačují, co bude mít GV60 v útrobách. Tyto vozy dostaly nové baterie s kapacitou zvýšenou ze 77 na 84 kWh.

U modelu EV6 to vedlo k prodloužení teoretického dojezdu z 528 na 581 km. Pro srovnání, současná GV60 nabízí ve své základní výbavě Premium dojezd až 517 km. U verze Sport s pohonem všech kol klesá dojezd na 470 km a u nejvyšší verze Sport Plus na 465 km. S novým akumulátorem by se tyto hodnoty měly u všech verzí dostat nad hranici 483 km.

Modernizovaná GV60 by měl dorazit do showroomů v letošním létě, ovšem nikoliv do Česka – značka Genesis u nás nepůsobí, a tak případný zájemce musí vůz koupit např. v Německu a dovézt si ho individuálně. Je pravděpodobné, že ceny mírně vzrostou oproti současnému německému základu 54.680 eur (1,376 milionu korun).