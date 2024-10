Hyundai Ioniq 5 N a MG4 XPower na okruhu: Sportovní elektromobil dvakrát jinak

Před tím, než jsem v nepříjemně brzkém a úplně stejně nepříjemně promočeném sobotním ránu přijel na písecký závodní okruh, za volantem MG4 XPower jsem stihl nakroutit bezmála tisíc kilometrů a spousta z nich byla na vodě. O tom, jak si budou obuté turanzy T005 EV počínat na mokré trati, mám tedy určitou představu, kterou záhy instruktor Petr Mutafov doplňuje připomenutím rozdílů mezi mokrou a suchou stopou.

Jaký je? V podstatě jde o to, že stopa, kterou člověk jede na suchu, za mokra hrozně klouže, protože při ježdění na suchu tam pneumatiky aut nechaly na asfaltu vrstvičku gumy. Takže když je asfalt mokrý, grip je jinde a volbou jiné, tzv. mokré stopy člověk dosáhne lepších výsledků.

Záhy poté, co za volantem čínské „žáby“ – nemohu si pomoci, tohle zvířátko mi xpower barvou i siluetou připomíná – zjišťuji, jak moc je volba stopy důležitá. V prostoru brzdění před zatáčkou je to znát snad nejvíc – tam, kde bych brzdil na suchu, musím na mokru brzdit mnohem dříve a ABS se pořádně zapotí.

MG4 XPower • auto.cz

Nedotáčivost je standardem

Výjezd ze zatáčky je v xpoweru na mokru otázkou ne toho, jestli bude auto nedotáčivé, ale jak moc bude nedotáčivé. Nechat záď vykročit do přetáčivého smyku jen přidáním plynu na výjezdu ze zatáčky je v podstatě nereálné a i pro neutralitu musím jít na plyn jen velmi jemně; to samozřejmě zhusta kvůli nízkému gripu mokré trati.

To vše navzdory tomu, že zadní elektromotor má na ten přední náskok nějakých 20 kW (27 koní) – přední nabízí 204 k (150 kW), zadní 231 k (170 kW) – a tak by záď měla chtít vypochodovat ze zatáčky napřed, ale prostě tomu tak není. Jak píše kolega Lukáš, rozhodit záď v základním nastavení jde v podstatě jedině jejím hrubým odlehčením, když v nájezdu do zatáčky prudce přibrzdíte.

Vůz má pneumatiky nahuštěné na předepsaný tlak 2,5 baru na obou nápravách, a tak zkouším ten tlak trochu upravit, abych vpředu přilnavost zlepšil a vzadu naopak trochu snížil. Při 2,4 baru vpředu a 2,6 baru vzadu je na mokru grip jednotlivých konců auta zhruba stejný, nedotáčivost se mi daří docela hezky potlačit a zejména v táhlých zatáčkách můžu přidávat plyn trochu víc. Konečně mi dovoluje i hravou přetáčivost poté, co v menu tak dobře schovaném, až se nestydím ho označit za tajné, omezím zásahy stabilizace.

Nové MG4 XPower je v Česku. 435 koní a čtyřkolku dá levně Ondřej Šámal Elektromobilita

S postupným osycháním trati samozřejmě mohu čím dál víc zrychlovat; rozdíly jsou opravdu obrovské. Obuté turanzy nejsou ani náznakem sportovní gumy, ale na mokru i na suchu jsou v přilnavosti nesrovnatelně lepší než michelinky Primacy 4, které dnes z výroby obouvá nepříjemně mnoho hybridů či elektromobilů.

V čem je ale xpower skutečně působivý, je rychlost v přímce. Když se vůz po výjezdu ze zatáčky srovná a já můžu dát plný plyn, jeho 435 koní a hlavně 600 newtonmetrů během chvilky smázne jakoukoliv rovinku a už už je třeba brzdit do další zatáčky. Díky tomu ale dokáže být opravdu rychlý, jsou-li podmínky příznivé.

Hyundai je jiný zážitek

Když jsem před několika měsíci urazil s ioniqem 5 N pár kol na okruhu Parcmotor Castellolí, opravdu mě nadchnul. Že by mohl mít alespoň na papíře konkurenta v podobě MG4 XPower, jsem tedy uvítal. Už po svezení s xpowerem na normální silnici a o to víc poté, co jsem měl možnost přesednout z jednoho auta do druhého na píseckém okruhu, je mi jasné, že tahle dvě auta nejsou přímými konkurenty – jakkoliv jsme je s Lukášem oba navzájem uvedli v tabulkách konkurentů v jednotlivých testech.

Totiž, jediné, co xpower umí směrem ke sportovní jízdě, je – kromě sportovního jízdního režimu, který ale upravuje jen tuhost řízení a odezvu na plynový pedál – omezit zásahy ESP. Ioniq naopak nabízí možnosti tak detailní, že by člověk musel strávit na okruhu celý den a postupně si s nimi hrát, nastavovat a kombinovat, jen aby pořádně zjistil, jak se co v reálném světě projevuje.

Za volantem Hyundai Ioniq 5 N: Elektrický hot-hatch. Konečně! Marek Bednář Novinky

Když tedy skáču do ioniqu, nechávám ho nastavený tak, jak ho Lukáš opustil. To znamená ESC Sport, které člověku dovolí se i docela hezky sklouznout, ale nikoliv se přetočit a pozpátku se příliš důvěrně seznámit s bariérou z pneumatik, a také režim N e-Shift, v němž vůz simuluje osmistupňovou dvouspojku. Že je tento systém – byť naprosto falešný – opravdu příjemný při ostré jízdě na okruhu i mimo něj, jsem zjistil právě už před několika měsíci.

Ioniq od prvních metrů působí – zajisté do značné míry kvůli pneumatikám – na těsném okruhu jako mnohem sebejistější vůz. Sedačky člověka drží mnohem lépe na místě a pneumatiky jsou mnohem odolnější ztrátě adheze při brzdění na mokru, takže si mohu dovolit mnohem víc.

Když po pár osahávacích kolech ve vhodné zatáčce pořádně přidám plyn, záď ioniqu, jejíž kola pohání nesrovnatelně silnější elektromotor oproti těm předním, nádherně vykročí stranou do docela velkého úhlu a pak se skoro až magicky srovná.

Hyundai Ioniq 5 N • auto.cz

Přitom mi přijde naprosto přirozené sledovat očima a v návaznosti na to i rukama na volantu bod, v němž budu začínat brzdit do další zatáčky. Kdybych měl trochu méně sebereflexe, myslel bych si, že bych tohle všechno dokázal i sám, bez pomoci elektroniky v režimu ESC Sport.

Jakkoliv je tedy MG4 XPower fajn na dynamické svezení, ioniq 5 N mě baví mnohem víc. Chce totiž po řidiči, aby uměl lépe řídit, ale když takového řidiče dostane, to, co nabízí, je úplně v jiné lize řidičské zábavy. A právě proto tahle dvě auta nejdou srovnat na milimetry, resp. setiny sekundy přesně – každé je totiž zaměřené trochu jinak.