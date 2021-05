GM představilo drsný armádní elektromobil, techniku má z hatchbacku Bolt EV

Synonymem amerického armádního vozidla je pro mnohé z nás stále ještě HMMWV, známý především pod zlidovělým označením Humvee, jenže v posledních letech ho americká armáda nahrazuje hned několika modely. Zatímco v předních liniích by měl být nasazen Oskosh JLTV, pro rychlou přepravu pěchotních družstev si americká armáda v minulém roce vybrala vozy ISV z dílny GM Defense.

Infantry Squad Vehicle, jak zní celý název ISV, by pak mělo sloužit k přepravě až 9 vojáků a jejich vybavení. Zajímavostí stroje jsou přitom kompaktní rozměry, díky kterým se vejde do vrtulníku Ch-47, nebo technika, která ve velkém vychází z civilního pick-upu Chevrolet Colorado.

Nyní však GM Defense představilo koncept vozu ISV osazený čistě elektrickým pohonným ústrojím. Podle informací GM Authority by pod kapotou měl být uložen elektromotor o výkonu cca 200 koní s nejvyšším točivým momentem cca 361 N.m, který vychází z techniky použité v elektrickém hatchbacku Chevrolet Bolt EV.

Tato technika je přitom součástí tzv. E-Crate pohonného ústrojí, které bylo představeno na SEMA Show v roce 2019. Podobné „Crate“ motory jsou přitom obvykle tvořené spíše motorizacemi typu V8, určenými pro zástavbu do renovovaných a restomod muscle cars. Doba se ale mění.

Elektromotor pod kapotou prototypu All Electric Concept Vehicle by měl primárně pohánět zadní kola, i za jízdy by však mělo být možné přiřadit i pohon kol předních. O napájení elektromotoru by se měla starat 400V baterie o kapacitě 60 kWh, uložená pod prodlouženou „korbou“ vozu, která by měla zajistit dojezd okolo 112 až 241 km na jedno nabití.

Až na prodlouženou korbu, která povyrostla o necelých 13 cm, je však vozidlo ISV zcela původní. Stále tedy vychází z civilního pick-upu Chevrolet Colorado ZR2, má shodný rozvor i podobně velkou kabinu.

„Na postavení něčeho podobného nebyly žádné požadavky,“ uvedla tisková mluvčí GM Defense pro Motor1. „My jsme však chtěli našim armádním zákazníkům ukázat, co je možné i v krátkém čase. V pondělí jsme vyrazili na offroad dráhu Charlotte Motor Speedway Rock City Campground a vůz si vedl skvěle, absolvoval dokonce stejnou dráhu jako ISV, včetně brodění blátem a stoupání do kamenitého kopce.“