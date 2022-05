Golf, který předběhl dobu, se nyní nabízí téměř za milion korun

Řeč je o Volkswagenu Golf Country, který se vyráběl na počátku devadesátých let minulého století. Jeden z těchto vzácných kousků si našel cestu do vzdálené Philadelphie v USA, kde se nyní prodává.

V roce 1989 přijel na autosalon v Ženevě Volkswagen s něčím do té doby naprosto nevídaným. Oblíbené druhé generaci hatchbacku Golf dal vzhled crossoveru - zvednutý podvozek, plastová ochrana karoserie, rám vpředu, rezervu vzadu a pohon všech kol Syncro s viskózní spojkou. To nebyl crossover, ale opravdový offroad!

Jelikož se v určitých ohledech jednalo o pionýra a devadesátá léta nebyla na tento typ vozidel připravena, přizvednutý Golf se vyráběl pouze do roku 1991. Nedá se však říci, že by se v terénu ztrácel. Horší už to bylo s hbitostí. Byť tehdy dostal Golf Country 1,8litrový čtyřválcový benzín s výkonem 98 koní, maximálku měl pouze 155 km/h a na stovku se dostal za více než 12 vteřin. Navíc byl pochopitelně dražší než standardní golf. Plánem automobilky bylo vyslat do světa alespoň 15.000 kusů. Toto číslo však Volkswagen naplnil jen přibližně z poloviny.

Dnes jsou obvykle takové “výstřelky” automobilek z minulosti velmi ceněným zbožím na trhu ojetých vozů a nejinak je tomu i u Golfu Country. Na známém německém webu mobile.de najdete nejlevnější kousek za 150.000 Kč a ten nejdražší už za 870.000 Kč!

Nás ale dnes bude zajímat Golf Country z jiného kouta světa, konkrétně z Philadelphie v USA. “Cestovatelský” Golf byl původně zakoupen již po ukončení sériové výroby v roce 1992 v Nizozemsku. V držení prvního majitele byl dlouhých 16 let s pravidelným servisováním vozu v autorizovaném servisu VW. I druhý majitel se o vozidlo staral ukázkově a také proto je i po třiceti letech ve skvělém stavu. Zůstal mu původní modrý metalický lak s originálními nápisy Country.

Vůz od opuštění výrobního závodu najezdil pouhých 138.764 km. Po převozu do zámoří v roce 2021 prošel renovací v oblasti motoru, převodovky a také omlazení interiéru včetně samotného laku. Prodejce k vozu nabízí originální manuály VW, dokumentaci servisních záznamů, rezervní pneumatiku v zadní části vozu a dvě sady originálních klíčů. To vše může nový majitel dostat v přepočtu za 900.000 Kč.

Vzhledem ke zmíněným cenám na evropském trhu a výbornému stavu tohoto Golfu Country se nelze takové částce divit. Golf Country skutečně předběhl svojí dobu a o tři dekády později si tak užívá slávu, které se mu dříve nedostalo.