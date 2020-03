Harley-Davidson odstartoval novou soutěž King of Kings

Harley-Davidson prostřednictvím nové customové soutěže King of Kings uvádí finální bitvu vítězů Battle of the Kings.

Harley-Davidson připomíná, že pět let po sobě se od roku 2015 jeho jednotlivá dealerství mohla účastnit soutěže Battle of the Kings o titul Krále Customů daného roku. Nyní přichází vyvrcholení celé soutěže, kdy se vítězové národních kol utkají mezi sebou o tu nejvyšší příčku a pokusí se získat titul King of Kings.

Do finálové soutěžní série se zapojilo celkem 15 dealerství motocyklů značky Harley-Davidson z 11 různých zemí, mezi nimiž nalezneme jediného zástupce regionu střední a východní Evropy, a to Harley-Davidson Štětín z Polska, který se stal Králem Customů v roce 2018.

Letošní klání pojmenované King of Kings má nabídnout ty nejlepší možnosti cusmotizace a kreativitu „Králů Customů”, pracujících v jednotlivých dealerství Harley-Davidson po celém světě. Soutěž se nese v duchu tradičního modelu Sportster. Ten totiž slouží jako pomyslné čisté plátno pro úpravy.

Díky klasickým křivkám a rozsáhlé nabídce originálního příslušenství je právě z modelu Sportster možné postavit dokonalý bobber, café racer, tracker nebo chopper, tak, aby přesně odpovídal představám a požadavkům jakéhokoli zákazníka. A aby značka ještě vice inspirovala a motivovala soutěžící, nestanovila pro letošní rok žádný limit v rozpočtu ani množství užitých dílů.

„Soutěž dealerských přestaveb Battle of the Kings byla úžasnou ukázkou toho, jak je customizace ukrytá v samotných kořenech naší značky. Inspiruje naše dealery k tomu, aby ukázali neomezené možnosti úprav, ale inspiruje i zákazníky, kteří si mohou navrhnout svůj jedinečný motocykl, na jakékoli úrovni rozpočtu. Po mnoha letech této fantastické soutěže se nemůžeme dočkat, co letos ukážou předchozí vítězové z celého světa,“ říká Jon Bekefy, GM of Global Brand Marketing Harley-Davidson.

O vítězi bude tentokrát rozhodnuto v jediném globálním online hlasování. To odstartovalo v první polovině března na www.h-d.com/customking. Vítěz bude následně znám již na konci dubna letošního roku.

Zdroj: Harley-Davidson Central and Eastern Europe s.r.o.