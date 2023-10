Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Tatra se pod vedením aktuálních majitelů v čele s většinovým vlastníkem v podobě holdingu Czechoslovak Group (CSG) nadechla k mnohem světlejším zítřkům. V současné sobě vyrábí tři standardní modely, k nimž přidává i samostatnou podvozkovou platformu. Využití nacházejí ve stavebnictví, v lesnictví, těžařství, komunálních službách, ale také u hasičů.

Ti čeští v hojné míře používají speciálně upravené vozy, které sboru dodává například společnost Kobit – THZ (neboli Továrna hasicích zařízení). Jedním z nich je speciální cisternová stříhačka CAS 30/9000/540 stojící na třínápravovém podvozku Tatra Force 6x6.

K pohonu slouží přeplňovaný vznětový osmiválec o výkonu 325 kilowattů, který spolupracuje s automatizovanou převodovkou Norgren. Čtyřmístnou kabinu doplňuje nástavba z hliníkových profilů a laminátových prvků, uvnitř které se nachází nádrž na vodu (9000 litrů) včetně integrované nádrže na pěnidlo o objemu 540 litrů a hliníkové čerpadlo THZ 3000.

Tento model je navíc vybaven speciálním zařízením One Seven pro výrobu suché pěny. To znamená, že systém je schopen z jedné kapky vody vytvořit sedm bublin pěny s vlastnostmi stejnými, respektive velmi podobnými jako má jemně rozprášená voda (tzv. vodní mlha). Výsledný produkt má tudíž téměř identickou schopnost odebrat stejné množství tepla jako klasická voda, přičemž One Seven prý dokáže její účinnost zvýšit až o 80 %.

Vůz vyniká poměrně nízkou stavbou (2850 mm), vysokou brodivostí a schopností zvládnout i velký boční náklon. Ve standardní výbavě najdeme například výstražné zařízení, osvětlovací rampu, sklopný žebřík pro výstup na pochozí střechu, integrované vnější a vnitřní osvětlení, lanový naviják, elektrocentrálu, střešní lafetovou proudnici a přední nárazníkovou proudnici.

Tři z padesáti objednaných těchto vozů se navíc v létě podílely na hašení požárů v Řecku, které jsou považování za největší v Evropské unii od roku 2000.