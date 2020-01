Vicepremiér a současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se ujal funkce ministra dopravy, v pátek ráno krátce před osmou hodinou ho do funkce uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Havlíček nahradil Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého Babiš v pondělí odvolal kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám. Havlíček povede resorty dopravy a průmyslu současně, podle Babiše až do konce volebního období.

IT systém, který by zahrnoval mimo jiné e-shop či mobilní aplikaci, měla za 401 milionů korun zajistit společnost Asseco Central Europe. Zakázka se však stala terčem kritiky z řad IT odborníků, opozice i premiéra. Vadilo jim zejména to, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má přípravu systému na starosti, vybíral dodavatele v utajovaném režimu, a ne v otevřené soutěži. Zakázka navíc podle nich byla předražená. Havlíček ve čtvrtek oznámil, že zakázka bude zrušena.

Havlíček bude v pořadí devatenáctým ministrem dopravy samostatné České republiky. Odvolaný Kremlík byl ve funkci od konce loňského dubna, kdy nahradil odstoupivšího Dana Ťoka (za ANO).