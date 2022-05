Hertz představuje Shelby GT500-H s výkonem 912 koní, pronajmout půjde od léta

Společnost Hertz, světoznámá půjčovna automobilů, se rozhodla zavzpomínat na svou minulost a opět spojila síly s experty společnosti Shelby. Výsledkem je unikátní Shelby Mustang GT500-H, který bude společnost nabízet od letošního léta na 11 pobočkách napříč USA.

Partnerství mezi společnostmi Hertz a Shelby American by mělo trvat po dobu tří let a navazuje na odkaz programu „Rent-a-Racer“ (pronajmi si závoďák) z roku 1966, kdy si zákazníci autopůjčovny mohli pronajmout speciální Ford Mustang GT350H, vyladěný společností Shelby.

Video se připravuje ...

Nový Shelby Mustang GT500-H vznikne v počtu pouze 25 kusů, přičemž všechny budou v klasickém karosářském provedení fastback. Ostatně základní Shelby GT500 se jako kabriolet ani nevyrábí.

Pod kapotou vozu je 5,2litrový kompresorem přeplňovaný motor Predator, který však v Shelby vyladili ze standardních 567 kW (770 k) na 671 kW (912 k). Shelby GT500-H navíc dostal nová kola, speciální pneumatiky, zatmavená skla a karbonovou kapotu, která snížila hmotnost o 30 kilogramů.

Devatenáct z pětadvaceti vozidel bude lakovaných černou barvou se zlatým pruhy a doplňky. Zbylých šest vozů, jako pocta šedesátému výročí Shelby American, dostane bílou barvu Oxford White se zlatými pruhy a doplňky. Tato šestice navíc dostane i zlatě lakovaný kompresor.

Kromě extrémního Shelby Mustangu GT500-H navíc půjčovna Hertz nabídne také speciální edici fastbacků a kabrioletů Shelby GT-H, pod jejichž kapotou bude „pouze“ 5,0litrový motor V8 o výkonu 336 kW (456 k). Bohužel i modely GT-H budou vyhrazeny pouze pro americký trh.

Tyto vozy budou lakovány červenou, bílou, šedou nebo černou barvou, dostanou výfuk Borla, výrazná 20“ lit kola, pneumatiky Michelin a body-kit Shelby, který zaujme novou kapotou, odlišnou mřížkou chladiče, předními winglety a novým panelem mezi zadními světly.

Pokud se dostanete do některého z amerických měst, kde bude Hertz tyto speciální vozy Shelby Mustang pronajímat, připravte si dostatečný rozpočet. Denní pronájem modelu GT-H totiž vyjde na 99 dolarů (cca 2.340 Kč), denní pronájem GT500H pak na 399 dolarů (cca 9.430 Kč). Do nabídky by se měly unikátní vozy dostat začátkem června.