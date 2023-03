Historie mistrovství světa v rallye: Co napsaly dějiny (1. díl)

Mistrovství světa v automobilových soutěžích se jezdí od roku 1973. Za pět dekád existence jsme byli svědky stovek příběhů, rozmanitých zápisů do historie a pozoruhodných výkonů. Letos je budeme postupně nabízet.

V šampionátu se dosud odjelo 630 podniků. Koncem října se pojede s pořadovým číslem 640 Středoevropská rallye se startem v Praze a první etapa se odehraje na Šumavě. Česká republika bude pětatřicátou pořadatelskou zemí v historii.

Mistrovství světa 1981: Soukromý vítěz

Sezona 1981 se zapsala do paměti díky souboji mezi Finem Arim Vatanenem (Ford Escort RS1800 MkII) a Francouzem Guyem Fréquelinem (Talbot Sunbeam Lotus). Modrý ovál si vzal pro tuto sezonu volno, a tak prapor značky držel soukromý tým Davida Suttona. Po pěti podnicích z celkových dvanácti vedl s výrazným náskokem Fréquelin, ale pak vyhrál Vatanen tři ze čtyř soutěží a vrátil se do hry.

Do závěrečného podniku Britské rallye nastupoval Fréquelin navigovaný pozdějším prezidentem FIA Jeanem Todtem s náskokem osmi bodů. Od začátku se jim však nedařilo a v RZ51 z celkových 65 odstoupili s nefunkčním palivovým čerpadlem. Vatanen se spolujezdcem Davidem Richardsem, pozdějším šéfem společnosti Prodrive, se dostali na RZ14 na druhé místo a udrželi ho až do cíle. To stačilo na zisk titulu. Vatanenův triumf znamenal, že Fin je dosud jediným jezdcem, který vyhrál světový titul jako pilot soukromého týmu.

Video se připravuje ...