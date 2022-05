Hodinky Bugatti Chiron mají funkční napodobeninu šestnáctiválce stejnojmenného vozu

Když máte drahé a exkluzivní auto, chcete také drahé a exkluzivní hodinky. Tak uvažuje Bugatti, které ve spolupráci s Jacob & Co. vyrábí tři řady hodinek. Jednou z nich je řada Bugatti Chiron s funkční napodobeninou šestnáctiválcového motoru.

Světy milovníků hodinek a motoristických nadšenců se v některých oblastech prolínají. Ví to i automobilka Bugatti, která navázala spolupráci s výrobcem hodinek Jacob & Co. Obě společnosti podepsaly v roce 2019 několikaletou smlouvu na vývoj a výrobu unikátních hodinek. Spolupráce od té doby přinesla tři řady: Epic X Chrono, Twin Turbo Furious a Bugatti Chiron. Ceny se pohybují od 39 tisíc eur (cca 962 tisíc korun) za Epic X Chrono až po zhruba 1,4 milionu eur (cca 34,7 milionů korun) za Bugatti Chiron s tělem ze safírového křišťálu.

Pro motoristické nadšence je zřejmě nejzajímavější poslední zmíněná řada, Bugatti Chiron. Existuje v několika různých barevných a materiálových provedeních, přičemž to nejexkluzivnější se chlubí průhledným tělem ze safírového křišťálu. Vzniká z jediného krystalu safíru a jen výroba pouzdra trvá jeden měsíc. Tyto hodinky vznikly také ve verzích s tělem barveným do zelena a do modra, ale pouze v jediném exempláři od každé barvy. Mezi hlavní důvody patří extrémní náročnost výroby, při které může proces barvení zbavit safír jeho chemické stability. V tomto případě proto už výroba těla zabrala několik měsíců.

Řada Bugatti Chiron je ale pro automobilové fanoušky zajímavá ještě něčím jiným. V jejím těle je totiž usazena napodobenina šestnáctiválcového motoru, který pohání čtyřkolového jmenovce hodinek. A nejen to, napodobenina je funkční. Stačí totiž zmáčknout tlačítko umístěné v korunce na pravé spodní části hodinek a model motoru začne pracovat. Všech šestnáct pístů se ve válcích pohybuje nahoru a dolů a roztočí se také napodobeniny dvou turbodmychadel (skutečný Chiron má čtyři), umístěné po straně.

Celý strojek je v těle uchycen na pružinách, jejichž vzhled je inspirován těmi automobilovými. A motoristické téma je zachováno i na dalších místech. Například mezi samotným ciferníkem s ručičkami a mechanismem tourbillonu je napodobenina výfukového potrubí. Ukazatel zásoby energie pro pohon hodinek, umístěný vedle pozice devíti hodin, si zase propůjčil vzhled palivoměru, a to včetně ikonky pumpy. Mimochodem, zásoby energie pro pohon hodinek a pro pohon „motoru“ jsou odděleny. Díky tomu nepřijdete o přehled o čase, i když budete celý den předvádět napodobeninu šestnáctiválce všem svým přátelům.

Hodinky se natahují prostřední korunkou na své spodní straně, přičemž otáčením po směru hodinových ručiček dobíjíte zásobu energie pro měření času a otáčením proti směru hodinových ručiček dobíjíte energii pro pohon napodobeniny motoru. Levá korunka pak slouží k nastavování času. Mezi krajními korunkami, a nad tou prostřední, je umístěn nápis Chiron. Pod uchycením hodinových ručiček se pak nachází logo automobilky Bugatti a napodobeninu typické čelní masky jejích vozů pak lze nalézt na horní straně těla hodinek.

O chytré detaily tedy skutečně není nouze. Vývoj hodinek řady Bugatti Chiron trval zhruba jeden rok a jejich strojek je sestaven z 578 dílů. A protože je v těle odpružen, muselo být vymyšleno řešení jeho spojení s pevně uloženými korunkami na spodní straně hodinek, aby při propružení nedošlo k poškození některých částí. I zde pomohla inspirace automobilovou technikou a výsledné řešení si výrobce nechal patentovat.

Pro zajímavost, cena některých verzí řady Bugatti Chiron je dostupná pouze na dotaz, ale pokud bychom se řídili známými cenami, pak nejlevněji vychází provedení s titanovým tělem. Přijde zhruba na 325 tisíc eur (cca 8 milionů korun). Provedení s tělem ze safírového křišťálu nese cenovku s částkou přes 1,4 milionu eur (cca 34,7 milionů korun). Různí prodejci však mohou nabízet i jiné ceny, například u nejdražších hodinek se mohou lišit až o stovky tisíc eur.

Autor: Filip Melich