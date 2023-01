Hoonigans připravili poctu Kenu Blockovi, video ukazuje divoké kousky i zákulisí

Začátek nového roku přinesl pro automobilový svět pořádný šok. Při nehodě na sněžném skútru v oblasti Mill Hollow zemřel 2. ledna závodník, sportovec, showman a podnikatel Ken Block, který se celosvětově proslavil především svými divokými kousky za volantem nejrůznějších speciálně upravených automobilů.

Video se připravuje ...

Nyní, dva týdny od tragické události, se na YouTube kanálu Hoonigan objevilo nové video, které nese jednoduchý titulek „Ken Block Tribute Video and Update, from the Hoonigans“. V bezmála 11 minut dlouhém videu pak tým Hoonigan, který s Blockem úzce spolupracoval, přináší informace o dalších plánech i krátký sestřih, který nabízí působivé momenty z kariéry Blocka i pohled do zákulisí.

Na členech týmu Hooligan je patrné, že je pro ně celá situace stále těžká. Jak ovšem ve videu prozrazují, ještě v minulém roce stihli natočit řadu videí, ve kterých účinkuje i Ken Block. Tato videa se nyní zpracovávají a jejich vydání můžeme očekávat v následujících týdnech. Tým navíc potvrdil, že bude pokračovat ve své činnosti a bude pracovat i na nových projektech, protože cítí, že jde o nejlepší způsob, jak pokračovat v odkazu Blocka.

V druhé polovině videa, zhruba od času 4:30, pak vidíme sestřih oslavující život a práci Kena Blocka. Objevují se staré záběry prvních driftů a skoků s automobily, záběry z osobního života, záběry z výletů do hor a jízdy na snowboardu i výběr některých působivých kousků ze série Gymkhana.

Na samotném konci je pak záběr na Kena Blocka, vystřižený ze staršího videa, respektive rozhovoru. „Myslím, že mým odkazem bude, že mám rád kreativní a zábavné věci, víš? Neberu život příliš vážně. Ale nakonec se snažím lidi inspirovat, aby byli kreativní a žili zábavný život. A nebyli blbci,“ dodal s úsměvem Block.

Video se připravuje ...

V popisku videa je pak rovněž zmíněný 43 Institute, který po smrti Kena Blocka zřídila jeho rodina. Cílem této organizace by měla být pomoc lidem, kterým chybí náležitá podpora pro růst a úspěch. „Cílem Institutu 43 je otevřít dveře příležitostem pro síť kreativců, podnikatelů, marketingových odborníků, vrcholových sportovců a umělců, kterou Ken vybudoval během své desetileté kariéry,“ uvádí webová stránka. Institut by měl poskytovat granty a podporu pro realizaci snů.