Slavná auta Kena Blocka: Závodní Fabia R5, monstra se stovkami koní i pick-up na pásech

Úmrtí legendárního závodníka Kena Blocka, který podlehl zraněním během nehody na sněžném skútru, dnes ráno šokovalo a zarmoutilo nejen celý motoristický svět. Během své kariéry totiž dokázal Block nejen dosáhnout řady profesních úspěchů, ale také uměl pobavit a nadchnout miliony lidí svými neskutečnými kousky, ke kterým používal divoce upravené vozy nejrůznějších značek.

Svou kariéru začal ve spolupráci s automobilkou Subaru, s jejímiž vozy závodil i natáčel první díly Gymkhany. Japonskou automobilku následně vyměnil za značku Ford, se kterou spolupracoval dlouhé roky. A spolupráce to byla mimořádně zajímavá. Po rozchodu s modrým oválem pak Block zakotvil u značky Audi, se kterou měl v plánu propagaci elektromobilů zábavným způsobem. Kromě toho ale usedal za volant i několika automobilů jiných značek. Včetně Škody, se kterou můžeme začít.

V březnu roku 2021 nás totiž Ken Block velice mile překvapil, když se pochlubil svým novým závodním speciálem Škoda Fabia R5+, se kterým se zúčastnil americké rallye 100 Acre Wood. Upravená Fabia R5 prošla řadou úprav, aby splňovala požadavky americké třídy Open 4WD. Plusko v názvu mělo znamenat například zvýšený výkon nebo vylepšenou aerodynamiku.

Pro Blocka šlo již o několikátý start na této rallye, kterou předtím dokázal sedmkrát vyhrát. V premiéře s českým vozem, který se v zámoří neprodává a pro většinu diváků musel být velkou neznámou, se přitom dokázal umístit na celkově druhém místě. První skončil jeho kamarád Travis Pastrana se Subaru WRX STI, na kterého Block ztratil 29 sekund.

Vraťme se ale nyní zpátky do historie, konkrétně do roku 2008, kdy Block natočil první díl dnes již naprosto ikonické série Gymkhana. Na prázdnou letištní plochu tehdy vyrazil za volantem Subaru Impreza WRX STI z roku 2006, upraveného společností Crawford Performance na 530 koní, a všechny nás naprosto odzbrojil svými schopnostmi. Během cca 4 minut předvedl Block driftování ve vysoké rychlosti, otočky na malém prostoru, obkroužil kaskadéra na vozítku Segway a pneumatiky měnil na hustá oblaka dýmu. A svět se do jeho kousků naprosto zamiloval.

Se Subaru natočil Block ještě druhý díl Gymkhany, vydaný v roce 2009. Šlo už ale o novější verzi modelu, se kterým Block později povozil i Jamese Maye. V letech 2010, 2011, 2012 a 2013 ale předváděl další bláznivé kousky za volantem upravených závodních speciálů Ford Fiesta GYM3, Ford Fiesta H.F.H.V (ve dvou dílech) a Ford Fiesta RX43.

Fiesta ST H.F.H.V (Hybrid Function Hoon Vehicle) byla původně postavena pro rallye, následně však byla upravena pro možnost závodit i v rallyecrossu a natáčení Gymkhany. Vůz měl 2,0litrový motor Ford EcoBoost upravený firmou Pipo Moteurs, výkon 350 koní a na 96 km/h akceleroval za 2,3 sekundy. Fiesta ST RX43 (Rallycross #43) byla původně vyvíjena pro rallyecross a pod její kapotou byl opět 2,0litrový motor z dílny Pipo, naladěný na 600 koní s 650 Nm točivého momentu, který dokázal vůz vystřelit na 96 km/h pod dvě sekundy.

V roce 2014 vyměnil Fiestu za Ford Mustang RTR „Hoonicorn“ v první verzi. Po roční pauze se v roce 2016 vrátil rovnou s dvojicí videí. Nejprve prohnal upravený Ford Fiesta ST RX43 po Dubaji, následně Ford Focus RS RX po New Yorku. V roce 2018 pak série Gymkhana oslavila desetileté výročí speciálním desátým dílem Ultimate Tire Slaying Tour, ve kterém se představily modely Ford Fiesta WRC, Ford Mustang RTR Hoonicorn V2, Ford Focus RS RX, Ford Escort RS Cosworth The Cossie a Ford F-150 Hoonitruck.

Mimo hlavní sérii vznikla ještě videa Ken Blocks Drifts London, kdy se v roce 2016 prohnal Londýnem ve Fordu Mustang Hoonicorn, dva díly Climbkhany a jeden díl Electrikhany. V prvním díle Climbkhany vyrazil Block na vrchol Pikes Peak v Mustangu Hoonicorn V2, ve druhém díle vyrazil na čínskou horu Tianmen ve Fordu F-150 Hoonitruck. Posledním videem pak byla Electrikhana v Las Vegas, kde se v hlavní roli objevila speciálně postavená Audi S1 Hoonitron, poháněná elektromotory z vozu Formule E.

Z téhle působivé sbírky můžeme vypíchnout například Ford Mustang Hoonicorn, který ve verzi V2 nabízel dvakrát přeplňovaný 6,7litrový motor V8 o výkonu kolem 1400 koní. Sám Block tento vůz označil za „nejděsivější věc, jakou kdy řídil“. Pod kapotou staršího Ford F-150 Hoonitruck se pak ukrýval zakázkově upravený 3,5litrový motor V6, vyladěný na 914 koní.

Ve své sbírce však měl Ken Block i několik dalších zajímavých skvostů. Ať už historických, nebo speciálně upravených. Zmínit můžeme například Ford Escort RS Cosworth, který měl dokonce dvakrát. První kousek, přezdívaný Cossie, byl z roku 1991 a šlo o vůz postavený pro rallye skupinu A. V roce 2018 ale došlo ke zničení vozu během požáru. V roce 2019 proto Ken Block představil Cossie V2, tentokrát Escort RS Cosworth z roku 1994, který se v mnohém inspiroval u prvního modelu.

Mezi další skvosty sbírky ale patřil i Ford RS2000, jeden z dvou stovek homologačních speciálů. Blockův kousek z roku 1986 se přitom chlubil motorem s paketem Evolution, kterých vzniklo jen 24 kusů. Standardně nabízel výkon 700 koní, se závodním palivem ale až 800 koní.

Pro své pohodlné cestování, dovádění v horách a přepravu sportovního vybavení měl Block několik praktičtějších vozidel, postavených především na základu Ford F-150. Jedním z nich byl Ford F-150 Raptor z roku 2017 v úpravě SVC, který měl pod kapotou 3,5litrový motor EcoBoost V6 o výkonu ca 550 koní. Možná ještě slavnější byl ale Ford F-150 Raptor Trax z roku 2013. Pod jeho kapotou byl totiž kompresorem přeplňovaný motor V8, zatímco v podbězích měl pásy Trax pro snazší pohyb po sjezdovkách.

Celkem výjimečný byl ale i restomod Ford Bronco z roku 1974, postavený pro Blockovu manželku, pod jehož kapotou byl 5,0litrový motor Coyote V8 - vyladěný divizí Ford Performance. Během spolupráce s Fordem měl Block k dispozici kromě různých Raptorů i mrštnější Focus RS. Od Audi pak dostal parádní elektrický služebák Audi RS e-tron GT.

Nakonec ale nemůžeme opomenout ani unikátní speciál Porsche 911 Hoonipigasus, představený v tomto roce, se kterým se měl Block zúčastnit dalšího závodu na vrchol Pikes Peak. Speciál s extrémní karoserií byl osazen plochým 4,0litrovým šestiválcem s twin-turbo přeplňováním, uloženým uprostřed vozu, který měl nabízet nejvyšší výkon 1400 koní. Hmotnost vozu se přitom podařilo srazit na pouhých 1000 kilogramů. Růžová barva pak byla odkazem na slavný závodní speciál Porsche 917/20 Ping Pig z roku 1971.

Block měl v úmyslu zúčastnit se výročního stého závodu na Pikes Peak, který se konal letos, krátce před startem závodu však došlo k poškození motoru, který se nepovedlo včas opravit. Tým tak propásl kvalifikaci a nemohl se výročního závodu zúčastnit, v plánu však byl návrat na stoprvní ročník v roce 2023. Za volant už ale bude muset usednout někdo jiný.