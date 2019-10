Huawei chce využít svou 5G technologii pro autonomní řízení

Společnost Huawei je skutečným gigantem mezi technologickými firmami, který se snaží prosadit v různých odvětvích. A jedním z nich by se brzy měl stát i automobilový průmysl, respektive jeho odvětví spojené s technologiemi plně autonomního řízení, naznačuje agentura Reuters.

Xu Zhijun, který v současnosti stojí v čele Huawei, totiž během konference v Pekingu prozradil, že se společnost chystá sehrát významnou roli v automobilovém průmyslu. S využitím sofistikované technologie 5G chce totiž představit „ekosystém“ různých senzorů, které by měly najít uplatnění u automobilů vybavených technologií autonomního řízení.

Právě technologie 5G by pak měla být klíčovou při vývoji radarů a LIDAR systémů s milimetrovými vlnami. Tyto systémy by pak měly snímat okolí autonomního vozu a pomoci mu tak s lepší orientací na silnici i v provozu. Nikdo ze společnosti však bohužel nezmínil, kdy by se měly nové technologie dostat na trh.

Huawei se navíc chystá naskočit do již rozjetého vlaku, ve kterém bude muset změřit síly s řadou zkušených konkurentů. Mnoho z nich už se přitom vývojem podobných systémů zabývá řadu let a jejich investice do výzkumu a vývoje se pohybují v řádech milionů dolarů. Aby se tak Huawei skutečně dokázalo prosadit, bude muset jednat poměrně rychle.

Čas ale není jediným problémem, kterému bude muset Huawei čelit. V minulých měsících jsme si nemohli nevšimnout obchodní války mezi Čínou a USA, která se poměrně výrazně dotkla mobilní divize Huawei. A jedním z důvodů byla i nedůvěra některých úřadů a odborníků v čínské 5G technologie.

Jak ale připomínají někteří odborníci, plně autonomní vozy, nebo alespoň vozy s technologií autonomního řízení na 4. úrovni, jsou stále záležitostí poměrně vzdálené budoucnosti. Nezbývá tedy než jen čekat, jak se bude situace na trhu vyvíjet.