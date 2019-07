Mercedes-Benz spouští první plně autonomní parkovací systém

Unikátní systém je instalován v pakovacích garážích stuttgartského Mercedes-Benz Museum, kde se s ním návštěvníci mohli setkat již v minulých letech. Daimler a Bosch totiž na vývoji systému pracují již od roku 2015, v roce 2017 byl spuštěn pilotní program a po náročném testování byl systém zpřístupněn veřejnosti v roce 2018.

Dosud však za volantem vozidla v autonomním režimu stále musel sedět řidič, který byl připraven v případě krizové situace převzít nad vozem kontrolu. To už teď ale končí a systém přechází do plně autonomního režimu. A jak to vlastně funguje?

Řidiči zajedou se svým moderním vozem Mercedes-Benz na speciálně vyhrazené místo, vystoupí a pomocí aplikace v mobilním telefonu dají vozu pokyn k zaparkování. Vůz se poté zcela bez obsluhy přesune na přiřazené parkovací místo. Jakmile jsou zákazníci připraveni muzeum opustit, pouze se přesunou na určené místo a pomocí aplikace si vůz opět přivolají. Možná to zní jednoduše, ve skutečnosti se však jedná o velmi komplexní systém.

Celý komplex parkoviště je totiž osazen speciálními senzory Bosch, které neustále monitorují jízdní koridor i jeho okolí, předávají informace automobilu a ten se podle nich v garážích pohybuje. A pokud by senzory detekovaly něco, co by mohlo představovat pro vůz překážku, okamžitě mu předají informaci a vůz v co nejkratším čase zastaví.

Podle zprávy automobilky by mělo být možné touto infrastrukturou osadit i již existující garáže. Jejich provozovatelé se pak mohou těšit na navýšení kapacity zaparkovaných vozidel až o 20 % - oproti lidem totiž stroje neparkují přes dva pruhy a nepotřebují si nechávat extra prostor na nastupování a vystupování posádky.

360p 720p REKLAMA

Samotný proces schvalování provozu však nebyl ničím jednoduchým. V současnosti totiž neexistují žádné oficiální postupy pro plně autonomní parkoviště a tak si musely společnosti Daimler a Bosch prošlapat zcela novou cestu. Na schvalování nové technologie se kromě úřadů města Stuttgart podílely i úřady spolkové země Bádensko-Württembersko a nechybělo ani Technické kontrolní sdružení TÜV Rheinland.

„Díky infrastruktuře inteligentních parkovacích garáží a jejich komunikace s automobily jsme dosáhli plně autonomního parkování dříve, než jsme očekávali,“ dodal Gerhard Staigner, ředitel Bosch Chassis Systems Control Bussiness Unit. „Přibližujeme se autonomnímu řízení rychleji, než mnozí očekávali. Autonomní parkoviště v Mercedes-Benz Museum je působivou ukázkou, jak daleko již technologie pokročila,“ uvedl Michael Hafner, šéf oddělení Automated Driving and Active Safety v Mercedes-Benz Cars Development.