Hybridní Chevy Corvette E-Ray na nové upoutávce! Známe datum premiéry

Na oficiální facebookové stránce věnované modelu Corvette zveřejnil Chevrolet video-upoutávku na premiéru hybridní verze. Krom náznaků finálního vzhledu se dozvídáme také datum premiéry elektrifikované Corvette.

Pro premiéru vůbec první hybridní Corvette zvolil Chevrolet datum 17. ledna 2023. Zlomová verze v historii amerického sporťáku se tak představí už v průběhu příštího týdne. Z dřívějšího úniku snímků z konfigurátoru značky přitom víme, že novinka dostane přídomek E-Ray.

V konfigurátoru a novém videu si také můžeme všimnout, že Chevrolet Corvette E-Ray kombinuje vizuální prvky základního provedení modelu, jeho dravější verze Z06 a vlastní detaily. Mezi novinky patří například provedení předního nárazníku.

Video-upoutávka dává nahlédnout také do interiéru, respektive na volbu jízdních režimů. Mezi nimi se objevuje nový, nazvaný Stealth. Vzhledem k elektrifikované pohonné soustavě se dá předpokládat, že v tomto režimu bude Corvette schopná jet na omezenou vzdálenost výhradně na elektřinu.

Obecně se předpokládá, že stávající spalovací osmiválec bude pohánět kola zadní nápravy, zatímco o roztáčení těch předních se postará elektromotor. To znamená, že by Corvette E-Ray byla nejen první verzí modelu s pohonem všech kol, ale také první předokolkou, pokud by v jízdním režimu Stealth skutečně pracoval jen elektromotor pohánějící přední kola.

Výkon novinky by měl být o něco vyšší než u standardního provedení a dle některých spekulací by se mohl přiblížit až k výkonu Corvette Z06, která produkuje 500 kW. Na druhou stranu bude Corvette E-Ray kvůli elektrifikované části pohonné soustavy těžší.

Na přesnější informace však nemusíme čekat dlouho, zhruba v polovině příštího týdne budeme vědět více. Zatím alespoň přikládáme výše zmíněnou video-upoutávku.