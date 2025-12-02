Pražští radní se konečně dohodli. Známe nová pravidla pro elektromobily
Od ledna 2026 končí bezplatné parkování aut se značkou „EL“ v pražských ulicích. Jak se na to připravit? A kolik bude stát jízdné v MHD?
Jednou z mála výhod, které české úřady poskytují elektromobilům a plug-in hybridům, je bezplatné parkování po celé Praze. To však s koncem roku 2025 skončí a i majitelé aut se značkou začínající písmeny EL budou muset za parkování platit.
Největší změny čekají majitele plug-in hybridů, kterým už „elektromobilní“ značka bude v Praze k ničemu. Budou muset platit za parkování jak dlouhodobé, tak i krátkodobé stejné částky jako běžný spalovací vůz. Značka „EL“ tak pro ně má výhodu už jen v levnější dálniční známce.
Vozy bez lokálních emisí, tedy elektromobily a vodíková auta, budou muset také platit stejným způsobem jako všichni ostatní, ovšem budou mít 50% slevu na krátkodobé i dlouhodobé parkování.
Sleva na dlouhodobé parkování ovšem platí jen pro tu městskou část, v níž je vůz registrován, nikoliv pro celou Prahu, a samozřejmě na ni nedosáhnou mimopražští. Naopak slevu na krátkodobé parkování získají všichni elektromobilisté.
V obou případech je nutná registrace vozidla do systému ZPS, která je otevřená od 1. prosince. V tuto chvíli se ovšem týká pouze čerstvě registrovaných vozů – auta, která byla v ČR registrována ke dni 19. 11. 2025, jsou do systému přenesena automaticky. Ověřit to je možné na webu portal.zpspraha.cz.
Dlouhodobá parkovací daň se následně platí standardně v tomto portálu skrz uživatelský účet motoristy; kdo tedy dosud neměl v Praze žádné parkovací oprávnění, protože zde jezdil jen elektromobily, musí si ho založit.
U krátkodobého parkování je drobná zrada – sleva se pro registrované auto neuplatní při placení pomocí automatu na ulici. Je nutné platit skrz skrz online parkovací hodiny dostupné např. skrz Mapy.cz nebo pomocí nějaké aplikace v mobilu, ať už přímo místní PID Lítačka nebo aplikace smluvních partnerů, jako EasyPark, Citymove, ParkSimply či Sejf.
Sleva by měla být dostupná i při platbě pomocí dalších aplikací třetí stran, jako např. doKapsy od ČSOB. „Všichni virtuální poskytovatelé parkování byli včas obeznámeni s tím, že nově od 1. 1. 2026 platí 50% sleva z parkovného a mají povinnost od tohoto data ji ve svých aplikacích implementovat,“ odpověděl pražský magistrát na náš dotaz.
Zdraží i MHD
Změny se dotknou také ceny krátkodobých jízdenek v MHD. Půlhodinový lístek bude místo 30 korun stát 36 korun v případě nákupu skrz aplikaci PID Lítačka, resp. 39 korun v případě nákupu papírové jízdenky. Stejným způsobem, tedy o 20, resp. 30 %, se zdražuje i 90‘ jízdenka a samozřejmě také zvýhodněné jízdné.
Jízdenka v aplikaci PID Lítačka ovšem má nevýhodu – začne platit až minutu po nákupu, což její praktičnost zásadně zhoršuje oproti té, kterou si koupíte po nástupu do tramvaje u příslušného přístroje. Ta je ovšem de iure papírová, takže tato geniálně praktická funkce bude dražší.
Opět se vyzdvihuje jedna z mála nevýhod pražské MHD např. oproti té v Ostravě, Londýně či Valencii. Tam totiž nepotřebujete aplikace, stačí přiložit bezkontaktní kartu k terminálu a systém po celém dni sám vypočítá nejlevnější variantu – buď jednotlivé lístky, nebo celodenní jízdné – a strhne vám správnou částku.