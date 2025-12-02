Předplatné
Pražští radní se konečně dohodli. Známe nová pravidla pro elektromobily

V Úvalech u Prahy se v centru používají kotoučky. Ty si řidič může zadarmo vzít ve schránce na sloupu. Do Německa by se s nimi ale vydávat neměl. Tam jsou jasně dané rozměry, tvar a barva kotoučků.
V Palackého ulici v Praze používají místo zelených a červených čísel kontrolky. Červené světýlko vedle údaji o času značí, že řidič překročil povolenou půlhodinu.
Parkování v Praze
15 Fotogalerie
Marek Bednář
Od ledna 2026 končí bezplatné parkování aut se značkou „EL“ v pražských ulicích. Jak se na to připravit? A kolik bude stát jízdné v MHD?

Jednou z mála výhod, které české úřady poskytují elektromobilům a plug-in hybridům, je bezplatné parkování po celé Praze. To však s koncem roku 2025 skončí a i majitelé aut se značkou začínající písmeny EL budou muset za parkování platit.

Největší změny čekají majitele plug-in hybridů, kterým už „elektromobilní“ značka bude v Praze k ničemu. Budou muset platit za parkování jak dlouhodobé, tak i krátkodobé stejné částky jako běžný spalovací vůz. Značka „EL“ tak pro ně má výhodu už jen v levnější dálniční známce.

Vozy bez lokálních emisí, tedy elektromobily a vodíková auta, budou muset také platit stejným způsobem jako všichni ostatní, ovšem budou mít 50% slevu na krátkodobé i dlouhodobé parkování.

Sleva na dlouhodobé parkování ovšem platí jen pro tu městskou část, v níž je vůz registrován, nikoliv pro celou Prahu, a samozřejmě na ni nedosáhnou mimopražští. Naopak slevu na krátkodobé parkování získají všichni elektromobilisté.

V obou případech je nutná registrace vozidla do systému ZPS, která je otevřená od 1. prosince. V tuto chvíli se ovšem týká pouze čerstvě registrovaných vozů – auta, která byla v ČR registrována ke dni 19. 11. 2025, jsou do systému přenesena automaticky. Ověřit to je možné na webu portal.zpspraha.cz.

Dlouhodobá parkovací daň se následně platí standardně v tomto portálu skrz uživatelský účet motoristy; kdo tedy dosud neměl v Praze žádné parkovací oprávnění, protože zde jezdil jen elektromobily, musí si ho založit.

U krátkodobého parkování je drobná zrada – sleva se pro registrované auto neuplatní při placení pomocí automatu na ulici. Je nutné platit skrz skrz online parkovací hodiny dostupné např. skrz Mapy.cz nebo pomocí nějaké aplikace v mobilu, ať už přímo místní PID Lítačka nebo aplikace smluvních partnerů, jako EasyPark, Citymove, ParkSimply či Sejf.

Sleva by měla být dostupná i při platbě pomocí dalších aplikací třetí stran, jako např. doKapsy od ČSOB. „Všichni virtuální poskytovatelé parkování byli včas obeznámeni s tím, že nově od 1. 1. 2026 platí 50% sleva z parkovného a mají povinnost od tohoto data ji ve svých aplikacích implementovat,“ odpověděl pražský magistrát na náš dotaz.

Zdraží i MHD

Změny se dotknou také ceny krátkodobých jízdenek v MHD. Půlhodinový lístek bude místo 30 korun stát 36 korun v případě nákupu skrz aplikaci PID Lítačka, resp. 39 korun v případě nákupu papírové jízdenky. Stejným způsobem, tedy o 20, resp. 30 %, se zdražuje i 90‘ jízdenka a samozřejmě také zvýhodněné jízdné.

Jízdenka v aplikaci PID Lítačka ovšem má nevýhodu – začne platit až minutu po nákupu, což její praktičnost zásadně zhoršuje oproti té, kterou si koupíte po nástupu do tramvaje u příslušného přístroje. Ta je ovšem de iure papírová, takže tato geniálně praktická funkce bude dražší.

Opět se vyzdvihuje jedna z mála nevýhod pražské MHD např. oproti té v Ostravě, Londýně či Valencii. Tam totiž nepotřebujete aplikace, stačí přiložit bezkontaktní kartu k terminálu a systém po celém dni sám vypočítá nejlevnější variantu – buď jednotlivé lístky, nebo celodenní jízdné – a strhne vám správnou částku.

Anketa
Souhlasíte se zpoplatněním parkování pro elektromobily?
Ano, ale měly by platit stejně jako normální auta
Ano, ovšem sleva je správně
Ne, měly by parkovat zadarmo
Měly by platit víc, protože jsou těžší
Celkově 90 hlasů

Zdroje: ZPS Praha, PID | foto: archiv

