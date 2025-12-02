Peugeot 108 se může vrátit. Nebude to ale jenom tak
Nejmenší peugeot už není v prodeji několik let kvůli rostoucím výrobním nákladům, daným homologačními pravidly. Nevznikne-li kategorie E-Car s mírnějšími předpisy, nevrátí se.
Je tomu pár let, co Toyota Aygo X a Fiat 500 osiřely v segmentu A se spalovacím motorem. Všichni ostatní – zejména tedy dvojčata Peugeot 108 a Citroën C1 či trojčata Škoda Citigo/Volkswagen up!/Seat Mii – to zabalili, protože se kvůli rostoucím požadavkům na bezpečnostní výbavu i produkci emisí tahle auta přestala vyplácet.
Nyní se to však může změnit, alespoň dle náznaků Alaina Faveye, šéfa značky Peugeot. „Byla 108, byla 107 a v minulosti i 106. Není to tak dávno, co jsme v segmentu A prodali přes milion aut,“ řekl britskému magazínu Autocar. „Takže pokud se objeví nová kategorie, která nám umožní vyrábět takto malá auta se ziskem, tak samozřejmě zde bude prostor pro peugeot, jako byl v minulosti,“ dodal.
Narážel na plánovanou kategorii E-Car, jejíž zavedení zvažuje EU ve snaze přimět evropské výrobce opět vyrábět ta nejmenší auta, protože právě ta jsou krví řady měst zejména na jihu Evropy, alespoň co do osobní mobility. Tato kategorie by měla mít mírnější homologační předpisy, které dnes patří k věcem, které nová auta výrazně prodražují.
Podle Faveyho je nutné zvážit, zda všechny ty bezpečnostní prvky a jízdní asistenty jsou skutečně nutné natolik, že by za ně měli být lidé nuceni platit. „Pokud jsou lidé připraveni za ně zaplatit, v pořádku, ale pak se nikdo nemůže divit, že evropský trh nových aut je na třech milionech kusů ročně, níž než před covidem,“ řekl.
„Pokud budeme pořád přidávat výbavu, která zvyšuje cenu auta, přijde bod, kdy se auta stanou pro lidi prostě příliš drahá. Tehdy je třeba se skutečně zamyslet, jestli to všechno dává smysl, nebo jestli neexistuje jiná cesta,“ připomněl Favey.
zdroj: Autocar | foto: Peugeot | video: auto.cz