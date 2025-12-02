Předplatné
Hledáme nejhorší nešvar řidičů. Mlhovkáři stále ve hře

Osmifinále trochu nečekaně vyřadilo skutečně nebezpečné nešvary a poslalo dál sice nepříjemné, ale reálně život a zdraví neohrožující problémy. Jak to bude vypadat dál?

Uplynulý mlhavý víkend tomu dal opět vyniknout – odstavec 4 § 32 zákona 361/2000 Sb. je špatně napsaný a nutí řidiče ostatní oslňovat zadním světlem do mlhy, i když jeho užití není nutné. A tak v mlze potkáte spoustu světlonošů, kteří si klidně budou navzájem vypalovat sítnice i ve stojící koloně, protože se to přece musí.

Právě tento nešvar, tzv. mlhovkářství, s 51 % těsně porazil špatné či pozdní používání blinkrů a probojoval se do čtvrtfinále. Podobně s 58 % zvítězilo nerespektování žlutých dočasných čar na silnici před tzv. středoproudařstvím, tedy bezdůvodnou jízdou v prostředním či levém pruhu.

Nevyužívání připojovacího pruhu, tedy strejc, co vám to ve fabii pošle v padesáti těsně před vůz do pravého průběžného pruhu, v němž jedete 130, podlehl nerespektování pravidla zipu a nevyužívání obou pruhů před sloučením, a to docela velkým rozdílem – získal 59 %.

Relativně malý rozdíl byl také ve vítězství blokování křižovatky při hustém provozu, tedy vjíždění do ní, i když z ní nemohu vyjet, které získalo 54 %, nad nedodržováním bezpečného odstupu. V obou těchto případech prohrál ten nebezpečnější nešvar a ten spíše „jen“ nepříjemný či otravný zvítězil.

Velký rozdíl byl v další anketě. Nechápání či ignorace přednosti zprava zvítězilo se 78 % nad nedáváním dostatečného prostoru velkým vozidlům při odbočování. Podobně také uhýbání do levého pruhu na dálnici s cílem umožnit napojení jinému, i když levý pruh není volný, zvítězilo s 63 % nad dávání přednosti tramvaji, i když ji nemá, v situaci, kdy to způsobí víc škody než užitku.

Největší rozdíl byl ve vítězství parkování s dvojblinkry, když přitom člověk zablokuje či omezí provoz (85 %) nad velmi nebezpečným řezáním zatáčky protisměrem, i když do ní člověk nevidí. A konečně, víc vám, čtenářům, vadí, že řidiči nesledují provoz kolem sebe a pozdě se rozjíždí na křižovatce (62 %), než že po rozsvícení červené ještě narychlo projedou.

Čtvrtfinále začíná právě nyní a jako minulý týden je na hlasování čas do neděle. Tak co myslíte, projde mor mlhavých rán do dalšího kola, nebo ho vyřadí špatné parkování na dvojblinkrech?

Anketa
Mlhovkáři vs. dvojblinkry
Mlhovkáři a nesvítiči, vč. neosvětlených cyklistů
Parkování s dvojblinkry, když přitom zablokují či omezí provoz
Celkově 77 hlasů

Anketa
Nerespektování žlutých čar vs. neznalost zipu
Neznalost či nerespektování pravidla zipu, nevyužití obou pruhů před snížením jejich počtu a zbytečná tvorba kolony
Nerespektování žlutých dočasných čar na silnici
Celkově 57 hlasů

Anketa
Blokování křižovatky vs. přednost zprava
Blokování křižovatky při hustém provozu, vjíždění do ní, i když z ní nemohu vyjet; stání na žlutě vyznačených prostorech zákazu zastavení v křižovatce či u připojovacího pruhu
Nechápání či ignorace přednosti zprava
Celkově 55 hlasů

Anketa
Uhýbání doleva vs. nesledování provozu okolo
Uhýbání do levého pruhu na dálnici s cílem umožnit napojení jinému, i když levý pruh není volný
Nesledují provoz kolem sebe, když čekají na křižovatce, pozdně se rozjedou
Celkově 53 hlasů

zdroj: Autorský text

