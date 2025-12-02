Hledáme nejhorší nešvar řidičů. Mlhovkáři stále ve hře
Osmifinále trochu nečekaně vyřadilo skutečně nebezpečné nešvary a poslalo dál sice nepříjemné, ale reálně život a zdraví neohrožující problémy. Jak to bude vypadat dál?
Uplynulý mlhavý víkend tomu dal opět vyniknout – odstavec 4 § 32 zákona 361/2000 Sb. je špatně napsaný a nutí řidiče ostatní oslňovat zadním světlem do mlhy, i když jeho užití není nutné. A tak v mlze potkáte spoustu světlonošů, kteří si klidně budou navzájem vypalovat sítnice i ve stojící koloně, protože se to přece musí.
Právě tento nešvar, tzv. mlhovkářství, s 51 % těsně porazil špatné či pozdní používání blinkrů a probojoval se do čtvrtfinále. Podobně s 58 % zvítězilo nerespektování žlutých dočasných čar na silnici před tzv. středoproudařstvím, tedy bezdůvodnou jízdou v prostředním či levém pruhu.
Nevyužívání připojovacího pruhu, tedy strejc, co vám to ve fabii pošle v padesáti těsně před vůz do pravého průběžného pruhu, v němž jedete 130, podlehl nerespektování pravidla zipu a nevyužívání obou pruhů před sloučením, a to docela velkým rozdílem – získal 59 %.
Relativně malý rozdíl byl také ve vítězství blokování křižovatky při hustém provozu, tedy vjíždění do ní, i když z ní nemohu vyjet, které získalo 54 %, nad nedodržováním bezpečného odstupu. V obou těchto případech prohrál ten nebezpečnější nešvar a ten spíše „jen“ nepříjemný či otravný zvítězil.
Velký rozdíl byl v další anketě. Nechápání či ignorace přednosti zprava zvítězilo se 78 % nad nedáváním dostatečného prostoru velkým vozidlům při odbočování. Podobně také uhýbání do levého pruhu na dálnici s cílem umožnit napojení jinému, i když levý pruh není volný, zvítězilo s 63 % nad dávání přednosti tramvaji, i když ji nemá, v situaci, kdy to způsobí víc škody než užitku.
Největší rozdíl byl ve vítězství parkování s dvojblinkry, když přitom člověk zablokuje či omezí provoz (85 %) nad velmi nebezpečným řezáním zatáčky protisměrem, i když do ní člověk nevidí. A konečně, víc vám, čtenářům, vadí, že řidiči nesledují provoz kolem sebe a pozdě se rozjíždí na křižovatce (62 %), než že po rozsvícení červené ještě narychlo projedou.
Čtvrtfinále začíná právě nyní a jako minulý týden je na hlasování čas do neděle. Tak co myslíte, projde mor mlhavých rán do dalšího kola, nebo ho vyřadí špatné parkování na dvojblinkrech?
zdroj: Autorský text