Britské legendy v Česku: Jaké to je mít caterham nebo morgan?
Ručně stavěné britské sporťáky, které nehrají podle moderních trendů. Každý morgan je řemeslným mistrovským dílem, caterham zase vyrábí striktně lehké sporťáky. V pražských Dolních Počernicích teď sídlí oficiální české zastoupení obou těchto legendárních značek.
Malé, přesto známé automobilky. Zvláště caterham má v Česku bohatou tradici, okolo roku 2008 se zde totiž jezdila závodní série Caterham Race Academy. Tipuji, že v počtu caterhamů na hlavu bude Česko mezi světovou špičkou.
Návštěva showroomu, který díky morganům krásně voní pravou kůží, je výjimečným zážitkem. Viděli jsme 3 modely a brzy přibude také nový Morgan Supersport. V galerii určitě mrkněte na ty detaily… Během naší návštěvy zde byl zrovna i již rozhodnutý zájemce o nový caterham. Skvělá volba!
Zeptali jsme se vedení oficiálního importéra, jak se tu zatím klasickým britským značkám daří a jaká jsou specifika života s těmito britskými specialitami. Na otázky nám odpověděl pan Čeněk Kadaně, finanční ředitel společnosti Autostar.
Kdo si nejčastěji kupuje morgan? Jsou to spíš sběratelé, nebo nadšení řidiči?
Řekl bych, že aktuálně je to zhruba padesát na padesát mezi sběrateli a fanoušky automobilového světa obecně, hlavně díky ruční výrobě. Do budoucna bychom ale chtěli, aby zhruba třetinu tvořili i mladší a moderní zákazníci. Rádi bychom našli skupinu lidí, kteří by si auta pořizovali i ve třiceti nebo ještě mladší, aby to nebylo jen o tom, že si je může dovolit někdo, kdo už má „odpracováno“ a koupí si je až v pozdějším věku.
Jaké modely značky Morgan máte v nabídce?
V nabídce máme kompletní modelovou řadu. Začínáme tříkolkou Super 3 s 1,5litrovým motorem Ford. Následuje model Plus Four, vybavený dvoulitrovým přeplňovaným motorem a převodovkou od BMW. Nejvýkonnější verzí je Plus Six, kterou aktuálně nahrazuje novější Supersport se šestiválcovým motorem a převodovkou BMW.
Kromě standardní nabídky jsme schopni zajistit také limitované edice a veškeré konfigurace podle individuálních požadavků zákazníka.
A o který z morganů je největší zájem?
Kdybych to měl říct procentuálně: čtyřicet procent Supersport, čtyřicet procent tříkolka. A do dvaceti procent Plus Four, což mě překvapilo, jde o nejvšestrannější model a podle mě je škoda, že o něj zatím stojí jen tolik zájemců. Právě na tomto modelu bychom rádi budovali mladší generaci zákazníků, aby byly vozy víc vidět na silnicích.
Lze získat skladový vůz morgan, nebo je všechno na objednávku?
Většina vozů se vyrábí na objednávku, nicméně výrobní sloty jsou poměrně dobře dostupné. Obvykle se dá trefit do čtyřměsíčního termínu, přičemž průměrná dodací lhůta činí zhruba šest měsíců. U Caterhamu je situace obdobná.
Existují české ceníky? Nebo je vše na vyžádání?
Odkazujeme na ceny přímo od výrobce. Výsledná česká cena se potom přepočítává podle aktuálního kurzu, v čase se tedy lehce mění. S caterhamy to je stejné.
Který motor do caterhamu je nejžádanější? Tříválec suzuki, nebo dvoulitr ford?
Začali jsme teprve nedávno, ale zatím to vypadá, že největší zájem je o výkonný model Caterham Seven 340 s dvoulitrovým motorem. Odhadujeme, že tvořit může klidně padesát procent, možná i více, z celkových prodejů. Plánujeme také připravit různé akční verze, abychom tato auta přiblížili mladší klientele – zejména modely Seven 170 a Seven 600 jsou cenově dostupnější. Hlavní objem prodeje však podle nás bude tvořit právě Seven 340.
Prodává caterham ještě „stavebnice“ k vlastní kompletaci?
Ne, dnes už to možné není. Pravděpodobně kvůli homologačním procesům – malosérioví výrobci mají co dělat, aby splnili požadavky na COC listy i u standardně vyráběných modelů. Individuální registraci vozu ale zákazníkovi zajistit lze – v takovém případě je možné zvládnout téměř vše. Otázkou však zůstává, co je samotná továrna schopná vyrobit a dodat v souladu s legislativou.
Jaký servis provádíte sami a kdy už je potřeba spolupráce s Brity?
Za ten rok a něco jsme vše zvládli sami, bez nutnosti zásahu kohokoli z Anglie. Jsou navíc velmi flexibilní i při řešení reklamací – probíhají rychle a bez komplikací. Máme také mimořádně šikovné mechaniky, kteří dokážou na autě opravit prakticky cokoli. Mrzí mě, že si mnoho zákazníků Caterham servisuje doma nebo u známých. Je to škoda – servis i následná péče jsou vzhledem k pořizovací ceně vozu plně dostupné. Pokud si někdo pořídí auto za 50 až 100 tisíc eur a svěří ho do servisu někomu, kdo se v něm nevyzná, bývá pak velmi náročné dát ho do správného stavu. Už jsme řešili vozy, které byly výrazně znehodnocené.
Jak dlouho se čeká na díly z Anglie?
Standardní doba dodání je jeden týden. Ke zdržení dochází pouze kvůli povinným kontrolám původu oceli, které se po začátku války na Ukrajině zpřísnily. Svou roli ale hraje také doprava a celní procesy. I přesto se zde projevuje určitá dávka britského pragmatismu – reklamace a technická podpora fungují pružně, někdy až překvapivě rychle.
Jaké jsou nejčastější servisní úkony na morganech a caterhamech? Předpokládám, že výměna oleje.
Nejčastěji jde o běžnou údržbu – tedy kontrolu brzd, podvozku, geometrie, těsnosti a celkového technického stavu vozidla. Samozřejmě mezi standardní úkony patří také výměna oleje. Majitelé s těmito vozy jezdí rychle, proto doporučujeme zastavit se u nás klidně každých 1 000 kilometrů. Kolega mechanik auto rychle projde a zkontroluje, a pokud si zákazník přeje rovnou nový olej, bez problému ho vyměníme. Standardní servisní intervaly jsou pak jednou ročně nebo po 15 000 ujetých kilometrech.
Jak je na tom spolehlivost těchto vozů obecně?
Auta jsou konstrukčně jednoduchá a velmi spolehlivá – platí to jak pro Morgan, tak pro Caterham. Z technického hlediska s nimi zpravidla nebývají potíže. Nejčastější problémy vyplývají spíše z poškození v běžném provozu, například když někdo vůz někde odře nebo jinak poškodí.
Plánujete doprovodné akce pro majitele?
Rádi bychom navázali spolupráci se všemi závodními okruhy v republice, zejména kvůli Caterhamu. Plánujeme jednou za čtvrtletí pořádat předváděcí akce nebo dny otevřených dveří – tak, aby byly přístupné nejen stávajícím majitelům, ale i široké veřejnosti. Dvakrát do roka chceme pozvat naše zákazníky, ideálně na jaře a na podzim. Uvažujeme o symbolickém otevření a uzavření sezóny spojeném se společnou jízdou.
Naším dlouhodobým cílem je, aby se do Česka během dvou let vrátila Caterham Academy. Ideální by bylo, kdyby tu pravidelně jezdilo dvanáct až šestnáct vozů – jedno auto pro youtubery, jedno pro novináře a zbytek pro firemní tým. Chceme, aby značka byla vidět, aby se kolem ní něco dělo a zároveň abychom si to všichni užili.
Zdroje: zástupci společnosti Autostar; Caterham, Morgan