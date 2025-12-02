Znáte Škodaboxy od Škoda Auto? Používání je pohodlné, bezpečné a digitální
V rámci servisních služeb zavedla Škoda Auto praktické Škodaboxy, což jsou speciální schránky pro předání klíčků od vozu. Jak to celé funguje?
Zarezervujete si návštěvu servisu s tím, že potvrdíte zájem o bezkontaktní předání prostřednictvím Škodaboxu. Následně přes SMS obdržíte číslo zakázky a PIN kód pro otevření schránky. Ve vámi preferovaném čase pak vůz zaparkujete na vyhrazeném místě a uzamknete. Na obrazovce Škodaboxu postupujete krok za krokem a nakonec klíčky vložíte do přidělené schránky Škodaboxu, kde si je servisní technik posléze vyzvedne.
Auto je pak přijato do servisu tak, že je nejdříve technikem nafoceno a pak vás servis kontaktuje pro upřesnění zakázky a poté vám e-mailem zašle k odsouhlasení zakázkový list. Po skončení prací s vámi servisní poradce probere provedené úkony, načež je vůz připraven k vyzvednutí: osobně, nebo opět přes schránku. V druhém případě zajistí Škodabox i placení díky integrovanému platebnímu terminálu. Služba, kterou hojně využívají také provozovatelé fleetů, je nyní dostupná u bezmála čtyřech desítek dealerů po celé republice, další budou přibývat.
Celá síť Škody je pak již napojená na on-line objednání servisu, zákazník si tak potřebné zásahy může jednoduše objednat na pár kliknutí přes web automobilky či aplikaci MyŠkoda. Ta mimo jiné obsahuje také Digitální certifikát vozu, jenž se skvěle hodí při dalším prodeji. Obsahuje totiž informace o záručních i pozáručních opravách a dále identifikaci vozidla, jeho technické údaje, přehled standardní a příplatkové výbavy, stav ujetých kilometrů, případné předplacené servisní úkony nebo prodloužení záruky.
Certifikát lze pohodlně vytvořit a exportovat ve formátu PDF z webového portálu Škoda Connect. Ten mimo jiné obsahuje další zajímavé digitální služby: funkce Pay to Fuel a Pay to Park pro placení tankování a parkování přímo z paluby vozu.