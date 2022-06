Hyundai Ioniq 6 by mohl dorazit ve sportovní verzi N. A také jako shooting brake

Možnost nové karosářské varianty zajímavým způsobem naznačil SangYup Lee, šéfdesignér automobilky. Britskému Auto Expressu totiž na dotaz, jestli Hyundai v případě modelu Ioniq 6 zvažoval praktičtější řešení než sedanové, odpověděl, že by z tohoto auto uměl udělat výborný shooting brake. O potvrzení dalšího provedení Ioniqu 6 tak vyloženě nejde, vyvrácení to však také není. Tohle prohlášení spíš zní jako lákání na to, co by mohlo přijít.

Pokud nový elektromobil dorazí v praktičtější karosářské verzi, dá se předpokládat, že si zachová dva páry dveří a že nová záď zůstane věrna svažujícím se liniím.

SangYup Lee ovšem také prohlásil, že Ioniq 6 by mohl fungovat i jako výkonné auto. I bez ohledu na toto vyjádření se dá předpokládat, že Hyundai sportovní verzi zajímavě vyhlížejícího elektrického sedanu opravdu nabídne a že se o její ladění postará divize N. Chystá se ostatně ostřejší varianta modelu Ioniq 5 a Kia plánuje rychlé provedení modelu EV6. Všechna tato auta stojí na platformě E-GMP.

V případě vozu Kia EV6 GT se předpokládá, že se o pohon postarají dva elektromotory o kombinovaném výkonu 430 kW a točivém momentu 740 Nm. Z nuly na stovku by sportovní elektromobil měl zrychlit za 3,5 sekundy a jet až 260 km/h.

Tak uvidíme, s čím přijde Hyundai. Na technické podrobnosti k novému elektrickému sedanu Ioniq 6 zatím každopádně čekáme, zveřejněny by měly být v červenci.