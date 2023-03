Hyundai N plánuje další sportovní modely se spalovacím motorem, dokud to emisní normy dovolí

Než se začneme předčasně radovat, je tu jedno velké ale. Už na konci minulého roku prozradil Albert Biermann, výkonný technický poradce značky Hyundai, že v Evropě bude zachování modelů N se spalovacími motory hodně náročným úkolem, který se dost možná nepodaří splnit. A to všechno kvůli emisní normě Euro 7…

Video se připravuje ...

Pro evropský trh to momentálně vypadá tak, že by z modelů N mohla přežít nová generace modelu i20 N, jehož motor 1.6 T-GDI by měl přečkat i nastávající emisní normu Euro 7. Horší je situace u modelů Kona N a i30 N, kde se nachází motor 2.0 T-GDI.

České zastoupení značky již v prosinci minulého roku potvrdilo, že se u nové generace Kony s modelem N nepočítá, zatímco u chystaného faceliftu modelu i30 sportovní verze N zatím přežije. Faceliftu se v roce 2023 dočká také nejmenší model i20. V případě obou modelů půjde ale spíše o designové změny, motorizace žádné úpravy nečekají, což je v tuto chvíli pozitivní zpráva.

Ve světě má Hyundai poněkud volnější ruce a hodlá toho využít. Till Wartenberg, viceprezident Hyundai N Motorsport, prozradil, že automobilka bude nabízet sportovní modely se spalovacími motory tak dlouho, jak jen to bude možné.

“Chtěli bychom pokrýt poptávku zákazníků do doby, kdy to regule umožní. Nechceme zapomínat ani na vozy se spalovacím motorem. Budeme mít několik vozů se spalovacím motorem a zároveň přejdeme na elektrifikaci. Určitě neříkáme ne spalovacím motorům,” řekl Wartenberg.

Video se připravuje ...

Sportovní divize korejské automobilky nicméně již brzy představí první elektromobil do N rodiny, a to model Ioniq 5 N. “Ioniq 5 N je limitem co do velikosti a hmotnosti, který má smysl pro okruhy. Je docela výkonný, ale více si řekneme, až to bude oficiální. Můžete přijet na Nürburgring a zajet několik kol bez velké degradace, což moc elektromobilů až na výjimky neumí,” vysvětlil Wartenberg sportovní schopnosti modelu Ioniq 5 N, který se představí již brzy.