Hyundai si po vzoru Škodovky vymyslel kategorii pro světový rekord

Pamatujete, jak se Škodovka chlubila světovým rekordem, který zaznamenala na okruhu Nürburgring? Kodiaq RS tam zajel nejrychlejší čas mezi sedmimístnými SUV, což je vlastně kategorie, o které by vás do té doby ani nenapadlo přemýšlet. Ve stejné době něco podobného předvedlo i Porsche, které se chvástalo světovým rekordem na šesti závodních okruzích. Mezi kým? Mezi čtyřdveřovými luxusními hybridními sedany. No není to paráda?

Že trocha vynalézavosti dnes umožňuje zisk světového rekordu kde komu, nyní potvrdila automobilka Hyundai. Ta se totiž se svým elektromobilem Kona Electric rozhodla přepsat historické tabulky v jízdě elektromobilu v nejvyšší nadmořské výšce. Slyšíte správně, k zápisu do Guinnessovy knihy stačilo, aby se elektrický crossover pohyboval 5731 metrů nad mořem, což se automobilce povedlo na tibetském Sawula Pass.

Není žádným překvapením, že se po cestě za rekordem v této destinaci nenachází zrovna moc dobíjecích stanic, což Hyundai řešil mobilními dobíječkami rozmístěnými po celé trase. Automobilka už neuvádí, kolikrát za cestu musela elektromobil dobíjet, ale věříme, že v náročných povětrnostních podmínkách dostaly akumulátory v útrobách slušně zabrat. Jen připomeňme, že v tabulkovém světě má varianta se 64kWh bateriemi dojezd 482 kilometrů na jedno nabití (dle WLTP). V běžných podmínkách reálného života se dá skutečně spolehnout na dojezd přes 400 km.

„Vůz Hyundai Kona Electric je teď součástí prestižního osazenstva Guinnessovy knihy rekordů. Je to pro nás všechny důležitý milník. Elektrická Kona dokázala zbourat různé mýty o elektromobilech a zdolala náročnou cestu, aniž by přišla o svůj plný výkon,“ stojí v oficiálním prohlášení společnosti. Nezbývá než poblahopřát a čekat, jakou další rekordní kategorii ta která značka vymyslí.