Hyundai Tucson 1.6 T-GDI MHEV EDC vs. Peugeot 3008 1.2 PureTech EAT8 – Jak nezapadnout do šedi

Zájemci o kompaktní SUV mají z čeho vybírat, v nabídce automobilek totiž rychle nahrazují klasické vozy. Do srovnání jsme zařadili dva populární zástupce, kteří se snaží odlišit zajímavým designem.

Z třídy kompaktních SUV se stala jedna z nejžádanějších kategorií automobilů a dnes jde v podstatě o nový standard. Tomu odpovídá i její zahuštění, téměř každá značka zde má své zástupce. Na českém trhu se už pár let úspěšně perou i o přední příčky, Hyundai Tucson je za rok 2022 zatím osmým nejprodávanějším vozem vůbec a ve svém segmentu druhý za škodovkou. To Peugeot 3008 se během už šestileté kariéry držel mezi 30.–40. příčkou celkově, úspěšnější je u nás menší model 2008. Už stárnoucí vůz krátce po příchodu nového tucsonu zareagoval modernizací, která osvěžila vzhled. Také proto jsme se jej rozhodli postavit do srovnání s vozem z domácích Nošovic, oba ale spojuje i odvážnější přístup k designu, než na jaký jsme zvyklí.

Šok venku

Peugeot 3008 druhé generace se prodává už od roku 2016, z dřívějšího MPV se stalo svalnatě působící SUV s pohledným designem. Modernizace přidala mohutné kly z předních světel, které se v posledních letech staly poznávacím znamením francouzské značky. Zvláštní je také optické rozšíření masky zářezy v nárazníku, jako celek příď funguje překvapivě dobře. Na zbytek karoserie se nesahalo, zkoušku času ostatně zvládla obstojně.

Čtvrtý tucson vzhledem doslova šokoval, do neprémiového segmentu přišel s nečekaně odvážným designem, zejména na přídi. Rozdělená světla ve tvaru nazvaném Korejci „andělská křídla“ dávají vozu nezaměnitelný světelný podpis. Po dvou letech častého potkávání na silnicích už ale poněkud zevšedněl. Také zadní světla s drápy a propojující linkou LED jsou neortodoxní, i když svoji variaci využívá i 3008. Podobnost zde nekončí, oba vozy mají obdobně vytvarovaný sloupek C a pomáhají si chromovanou lištou a velkým spoilerem. Hyundai pod svůj ukrývá stěrač, což je ale ústupek praktičnosti. Stíraná plocha je malá a tvarem omezuje výhled dozadu. Ideální není ani zakomponování blinkrů do nárazníku, jsou prostě příliš nízko a v provozu snadno přehlédnutelné.